Україна виступить у Польщі на Кубку Федерації

Наступного сезону змагання Кубка Федерацій відбудуться у Великій Британії та Польщі.

За результатами жеребкування збірна України відправиться в Польщу, де виступлять команди групи А (Україна, Польща, Росія, Естонія, Болгарія, Данія, Швеція).

Команди групи В зіграють на кортах у Великій Британії (Сербія, Хорватія, Велика Британія, Угорщина, Туреччина, Словенія, Греція, Грузія).

Відзначимо, що 7 учасників в групі А і 8 учасників в групі В ділять для матчів групового етапу (на 4 і 3 команди в групі А і по 4 команди в групі В).

Нагадаємо, цього сезону Україні не вдалося зберегти прописку у Другій Світовій групі.

Тим часом Світоліна пройшла до чвертьфіналу на турнірі в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.