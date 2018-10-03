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Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі

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Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі
Ілля Марченко

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі(Казахстан)

Виграв Марченко у 224-ї ракетки світу, чеха Зденека Колаража. На корті тенісисти провели 2 години і 27 хвилин.

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Перший сет чех виграв з певною впевненістю, 3:6.

Але далі Марченко перевернув гру і виграв два сети 6:4.

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Ілля Марченко - Зденек Колараж 3:6, 6:4, 6:4

У чвертьфіналі Марченко зустрінеться з Мірзою Башичем з Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, Цуренко через травму покинула China Open.

Також, Україна вперше зіграє у фіналі юніорського Кубка Федерацій.

 

Джерело - champion.com.ua.

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