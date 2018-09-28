Світоліна та Цуренко виступлять на турнірі в Пекіні

Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко позмагаються на хардовому турнірі в Пекіні.

Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву і в першому колі зіграє проти сербки Олександри Круніч. Українка вже двічі перемагала представницю Сербії: 2012-го на турнірі ITF у США і 2013-го на турнірі WTA в Баку.

Читайте також: телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Леся Цуренко участь на турнірі розпочне матчем проти переможниці кваліфікації.

Відзначимо, раніше у фінал кваліфікації вийшла Даяна Ястремська.

А Катерина Козлова програла у півфіналі росіянці.

Джерело - Чемпіон.