Кіченок покинула парний турнір у Японії

Людмила Кіченок в дуеті зі словенкою Катаріною Среботнік поступилися в 1/4 фіналу японській парі Мію Като/Макото Ніномія
Українсько-словенська пара поступилася — 4:6, 6:2, 7:10.
Протягом першого сету Кіченок і Среботнік вели 3-1 з брейком, але до кінця партії виграли тільки один гейм. Українсько-словенська пара взяла другий сет завдяки трьом брейкам, втративши лише один гейм на своїй подачі.
На вирішальному тайбрейку Кіченок і Среботнік виконали три міні-брейка, а їхні суперниці — п'ять.
З Ніномією наша тенісистка виступала на турнірах в Австралії на старті сезону. У Хобарті дівчата дійшли до фіналу.
Нагадаємо, Козлова побореться за півфінал турніру в Китаї.
А Світоліна потренувалася на березі Карибського моря.
Джерело - Чемпіон.