Калініа покинула турнір у Франції після першого кола

Ангеліна Калініна, яка отримала другий номер посіву на турнірі ITF у Франції, покинула змагання.

Після першого раунду турніру в Сен-Мало українка припинила свої виступи.

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Калініна зустрілася з Марією Гонсалес і програла колумбійці з рахунком 4:6, 5:7.

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Матч тривав 1 годину і 37 хвилин. За цей час українка 3 рази подала навиліт, допустила 14 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів. Натомість, Гонсалес зробила 1 ейс, 2 подвійні і взяла 7 геймів на подачі українки.

Нагадаємо, Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї.

Джерело - Чмпіон.