Кан прийме Ліон. Інші матчі 5 туру Ліги 1: відео онлайн-трансляція

У чемпіонаті Франції в розпалі 5 тур Ліги 1.
Сьогодні відбудуться трансляції трьох матчів французької Ліги 1. Футбольний день відкриє матч між Каном та Ліоном
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Матчі можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляції.
Чемпіонат Франції
Ліга 1
5 тур
Кан — Ліон 18:00
Ам'єн — Лілль 21:00
Монпельє — Страсбург 21:00
Також дивіться матч Карпати — Ворскла на нашому сайті.
Окрім цього доступні трансляції Першої ліги в режимі реального часу.