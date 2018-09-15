Кан прийме Ліон. Інші матчі 5 туру Ліги 1: відео онлайн-трансляція

У чемпіонаті Франції в розпалі 5 тур Ліги 1.

Сьогодні відбудуться трансляції трьох матчів французької Ліги 1. Футбольний день відкриє матч між Каном та Ліоном

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Матчі можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляції.

Чемпіонат Франції

Ліга 1

5 тур

Кан — Ліон 18:00

Ам'єн — Лілль 21:00

Монпельє — Страсбург 21:00

Також дивіться матч Карпати — Ворскла на нашому сайті.

Окрім цього доступні трансляції Першої ліги в режимі реального часу.

Та Матчі іспанської Ла-Ліги.