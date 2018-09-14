Юна українка вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі

У півфінальному матчі турніру ITF з призовим фондом $ 15,000 в Казахстані українська тенісистка Марина Чернишова, яка отримала перший номер посіву, обіграла третю сіяну, представницю Ізраїлю, Владу Екшібарову: 6:3, 6:3.

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У вирішальній зустрічі Чернишова зіграє з переможницею російського протистояння між шостою сіяною Владою Коваль і Дариною Лодіковою, яка сіяна під другим номером.

Це буде перший одиночний фінал для Марини в поточному сезоні. У грудні минулого року 19-річна харків'янка стала чемпіонкою 15-тисячника в Туреччині.

Тим часом, Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців.

Джерело - Чемпіон.