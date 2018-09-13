Калініна пробилася в третє коло турніру в Франції

Українка Ангеліна Калініна потрапила в наступний раунд турніру в Франції.
У матчі другого кола 21-річній українці знадобилося майже три години, щоб обіграти Олену Большову Задойнов з Іспанії: 4:6, 7:5, 6:2.
У другому сеті Калініна поступалася суперниці з рахунком 3:5, після чого виграла чотири гейми поспіль. А у вирішальному сеті двічі взяла подачу іспанки.
Далі Ангеліна зустрінеться з переможницею зустрічі між сьомою сіяною швейцаркою Конні Перрен і Терезою Смітковою з Чехії.
Франція, Біарріц
Друге коло
Призовий фонд — 80 000 $
Англіна Калініна — Олена Большова Задойнов 4:6, 7:5, 6:2
Нагадаємо, Козлова програла чинній чемпіонці в Хіросімі.
А Світоліна розпочала роботу з новим тренером.
Джерело - Чемпіон.