Калініна пробилася в третє коло турніру в Франції

Українка Ангеліна Калініна потрапила в наступний раунд турніру в Франції.

У матчі другого кола 21-річній українці знадобилося майже три години, щоб обіграти Олену Большову Задойнов з Іспанії: 4:6, 7:5, 6:2.

У другому сеті Калініна поступалася суперниці з рахунком 3:5, після чого виграла чотири гейми поспіль. А у вирішальному сеті двічі взяла подачу іспанки.

Далі Ангеліна зустрінеться з переможницею зустрічі між сьомою сіяною швейцаркою Конні Перрен і Терезою Смітковою з Чехії.

Франція, Біарріц

Друге коло

Призовий фонд — 80 000 $

Англіна Калініна — Олена Большова Задойнов 4:6, 7:5, 6:2

Нагадаємо, Козлова програла чинній чемпіонці в Хіросімі.

А Світоліна розпочала роботу з новим тренером.

Джерело - Чемпіон.