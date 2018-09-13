Марченко та Соуза зіграють у першому матчі Кубка Девіса в Бучі

14-15 вересня збірна України проведе домашній матч проти збірної Португалії на етапі раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса.

Відкриють змагання другий номер української команди Ілля Марченко і лідер суперників - Жуан Соуза. Тенісисти раніше грали один з одним два рази і в обох зустрічах переможцем був українець.

Це протистояння відбудеться на відкритому хардовому корті тенісного клубу Campa в Бучі.

У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі, а в суботу - парні та два одиночних матчі.

Нагадаємо, що наші тенісисти раніше провели 4 очних поєдинки в рамках Кубка Девіса проти збірної Португалії. Рахунок — 2:2. У 2017 році суперники зустрічалися в Лісабоні, де сильнішими були господарі (загальний рахунок 4-1).

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Джерело - Чемпіон.