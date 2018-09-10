Жоден українець не потрапив у ТОП - 100 в оновленому рейтингу ATP

В оновленій версії рейтингу АТР Рафаель Надаль, незважаючи на виліт у півфіналі US Open, зберіг за собою звання першої ракетки світу.

Вперше за довгий час повернувся в ТОП-3 тріумфатор турніру в США Новак Джокович.

Через втрату 28 позицій Олександром Долгополовим в України зараз - жодного представника в топ-100. Долгополов йде 114-м, а Сергій Стаховський - 142-м.

Оновлений рейтинг АТP

Станом на 27 серпня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) –8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900

3 (4). Новак Джокович (Сербія) - 6445

4 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (4). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890

6 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4715

7 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755

8 (9). Домінік Тім (Австрія) – 3665

9 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595

10 (11). Джон Ізнер (США) - 3470

...

114 (86). Олександр Долгополов (Україна) – 475

142 (138). Сергій Стаховський (Україна) – 401

337 (334). Ілля Марченко (Україна) – 136

Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.

Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.