Жоден українець не потрапив у ТОП - 100 в оновленому рейтингу ATP

В оновленій версії рейтингу АТР Рафаель Надаль, незважаючи на виліт у півфіналі US Open, зберіг за собою звання першої ракетки світу.
Вперше за довгий час повернувся в ТОП-3 тріумфатор турніру в США Новак Джокович.
Через втрату 28 позицій Олександром Долгополовим в України зараз - жодного представника в топ-100. Долгополов йде 114-м, а Сергій Стаховський - 142-м.
Оновлений рейтинг АТP
Станом на 27 серпня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) –8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900
3 (4). Новак Джокович (Сербія) - 6445
4 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (4). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890
6 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4715
7 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755
8 (9). Домінік Тім (Австрія) – 3665
9 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595
10 (11). Джон Ізнер (США) - 3470
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114 (86). Олександр Долгополов (Україна) – 475
142 (138). Сергій Стаховський (Україна) – 401
337 (334). Ілля Марченко (Україна) – 136
Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.
Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.
Джерело - Чемпіон.