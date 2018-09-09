Лопатецька зупинилася за крок до фіналу на юнацькому US Open

Дарина Лопатецька не змогла здолати опір китаянки Ван Сіюй у півфіналі юнацького US Open.

У стартовому сеті 15-річна українка програла два гейми на власній подачі і не змогла заробити жодного брейк-пойнту. У другому Лопатецька повела 2:0, проте 17-річна китаянка зрівняла рахунок, після чого матч зупинили через дощ.

За годину тенісистки знову вийшли на корт, але провели всього три розіграші. Ще за годину матч відновився вже у приміщенні. Ван звела п'ятий гейм на свою користь, але потім Дарина виграла три гейми поспіль. Китаянка зрівняла рахунок, проте наступні два гейми залишилися за Дариною.

На початку вирішального сету китаянка під нуль взяла подачу Лопатецької. А в третьому геймі українка не змогла реалізувати два брейк-пойнти. У сьомому геймі Ван знову зуміла зробити брейк і повела 5:2. Потім Дарина скоротила відставання в рахунку, але захистити подачу їй не вдалося.

US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A

Нью-Йорк, США

7 вересня

Дарина Лопатецька - Ван Сіюй 1:6, 7:5, 3:6

Нагадаємо, US Open став дебютним турніром серії Гранд Слем для української тенісистки. На шляху до півфіналу Лопатецкая, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, обіграла двох сіяних тенісисток: шосту ракетку турніру Клару Таусон з Данії та лідера посіву - американку Корі Гауфф.

Джерело - Чемпіон.