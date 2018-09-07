Стаховський вийшов у фінал парного турніру АТР

Сергій Стаховський у парі з австралійцем Меттью Рідом обіграли пару Тимур Хабібулін / Євген Карловський в півфіналі престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Франції.
У першій партії Стаховський і Рід виконали один брейк, а в другому сеті відігралися з 2:4, віддавши суперникам на тайбрейку всього один розіграш.
У фіналі турніру треті сіяні зіграють з другими ракетками змагань, дуетом Марк-Андреа Хуслер (Швейцарія) / Гонсало Олівейра (Португалія).
Cassis Open Provence ATP Challenger Tour
Призовий фонд: € 64,000
Півфінал (парний розряд)
Сергій Стаховський / Рід (Україна / Австралія) - Хабібулін / Карловський (Казахстан / Росія) - 6:4, 7:6
Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.
Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.
Джерело - Чемпіон.