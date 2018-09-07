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Стаховський вийшов у фінал парного турніру АТР

Сьогодні 19:11 125 0
Стаховський вийшов у фінал парного турніру АТР

Сергій Стаховський у парі з австралійцем Меттью Рідом обіграли пару Тимур Хабібулін / Євген Карловський в півфіналі престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Франції.

У першій партії Стаховський і Рід виконали один брейк, а в другому сеті відігралися з 2:4, віддавши суперникам на тайбрейку всього один розіграш.

У фіналі турніру треті сіяні зіграють з другими ракетками змагань, дуетом Марк-Андреа Хуслер (Швейцарія) / Гонсало Олівейра (Португалія).

Cassis Open Provence ATP Challenger Tour 

Призовий фонд: € 64,000

Півфінал (парний розряд)

Сергій Стаховський / Рід (Україна / Австралія) - Хабібулін / Карловський (Казахстан / Росія) - 6:4, 7:6 

Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.

Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.

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