Серена розгромила сестру в сімейному дербі Вільямс на US Open

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс вийшла в четверте коло US Open, у третьому раунді розгромивши свою сестру Вінус.
Гра тривала 1 годину 13 хвилин. За цей час Серена зробила 9 ейсів, 4 брейки і допустила 3 подвійні помилки. На рахунку Вінус 1 подача навиліт, 1 нереалізований брейк-поінт і жодної подвійної помилки.
Рахунок особистих зустрічей між сестрами став 18:12 на користь Серени.
У четвертому колі US Open Серена Вільямс зіграє проти естонки Кайї Канепі, яка в третьому раунді обіграла шведку Ребекку Петерсон.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Серена Вільямс - Вінус Вільямс 6:1, 6:2
Нагадаємо, Світоліна пройшла у наступне коло US Open.
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Джерело - Чемпіон.