Серена розгромила сестру в сімейному дербі Вільямс на US Open

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс вийшла в четверте коло US Open, у третьому раунді розгромивши свою сестру Вінус.

Гра тривала 1 годину 13 хвилин. За цей час Серена зробила 9 ейсів, 4 брейки і допустила 3 ​​подвійні помилки. На рахунку Вінус 1 подача навиліт, 1 нереалізований брейк-поінт і жодної подвійної помилки.

Рахунок особистих зустрічей між сестрами став 18:12 на користь Серени.

У четвертому колі US Open Серена Вільямс зіграє проти естонки Кайї Канепі, яка в третьому раунді обіграла шведку Ребекку Петерсон.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Серена Вільямс - Вінус Вільямс 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна пройшла у наступне коло US Open.

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Джерело - Чемпіон.