Стаховський поступився у першому колі турніру в Франції

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до другого кола турніру у французькому Кассі, програвши німцеві Оскару Отте 6:7, 6:3, 5:7.
Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Українець 11 разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки й реалізував чотири брейк-пойнти.
Cassis Open Provence - ATP Challenger Tour
Кассі, Франція
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — €64,000
Сергій Стаховський — Оскар Отте 6:7, 6:3, 5:7
Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.
Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.
Джерело - Чемпіон.