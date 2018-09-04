Стаховський поступився у першому колі турніру в Франції

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до другого кола турніру у французькому Кассі, програвши німцеві Оскару Отте 6:7, 6:3, 5:7.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Українець 11 разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки й реалізував чотири брейк-пойнти.

Cassis Open Provence - ATP Challenger Tour

Кассі, Франція

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — €64,000

Сергій Стаховський — Оскар Отте 6:7, 6:3, 5:7

Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.

Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.