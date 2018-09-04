Цуренко: Я просто молила Бога щоб тінь насувалася швидше

Матч 1/8 фіналу на US Open для українки Лесі Цуренко був одним із найважчих за всю її кар'єру.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Було дуже спекотно. І я просто молила Бога, природу, не знаю кого, щоб тінь насувалася швидше",- сказала українка в післяматчевому флеш-інтерв’ю.

Але Леся не готова здаватися.

"Відчуваю, що граю впевненіше, спокійніше. Я готова змагатися, готова до будь-яких викликів на корті",- цитує Цуренко sportarena. Another emotionally draining win today on the women's side...@LTsurenko survives a 2.5 hour battle against Vondrousova to reach the QF!#USOpen pic.twitter.com/AfmeaDXJws — US Open Tennis (@usopen) 3 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Цуренко вийшла у чвертьфінал US Open.

Раніше Леся обіграла другу ракетку світу.

Джерело - sportarena.