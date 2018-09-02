Світоліна вибула з US Open у міксті

На US Open Еліна Світоліна у парі з бразильцем Бруну Суарешем припинила боротьбу в міксті.

У 1/8 фіналу турніру українсько-бразильський дует поступився китаянці Чжан Шуай та австралійцю Джону Пірсу - 3:6, 3:6. Матч тривав лише 55 хвилин.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, мікст

Світоліна/Суареш - Чжан Шуай/Пірс 3:6, 3:6

Раніше, Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу одиночного турніру US Open.

Нагадаємо, Світоліна разом із іншою українкою Лесею Цуренко встановила історичне досягнення на US Open.

Джерело - Чемпіон.