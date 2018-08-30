Стаховський вилетів з турніру в Мальорці

Сергій Стаховський покинув ATP Challenger в Мальорці вже на другому колі турніру.
Змагався Стаховський з французом, Кенні де Шепером, який посідає 205-е місце в ATP рейтингу.
У першому сеті француз переміг з рахунком 6:2. Другий сет завершився з рахунком 6:4 на користь Шепера.
ATP Challenger Манакор
Мальорка, Іспанія
Хард, одиночний розряд
Кенні де Шепер - Сергій Стаховський 6:2, 6:4
Нагадаємо, Світоліна дізналася свою наступну суперницю в US Open.
Також, Калініна у напруженій грі програла третій ракетці світу.
Джерело - champion.com.ua.