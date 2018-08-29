Стаховський стартує з перемоги на турнірі в Іспанії

Сергій Стаховський здобув перемогу в першому раунді Челленджера на Мальорці.

Сергій зустрічався з представником Еквадору Еміліо Гомесом, котрий посідає 369-е місце в рейтингу АТР.

У першому сеті українець виграв з рахунком 6:4, а в другому 7:6.

ATP Challenger Манакор

Мальорка, Іспанія

Хард, одиночний розряд

Сергій Стаховський - Еміліо Гомес 6:4, 7:6

Нагадаємо, Стаховський зберіг свою позицію у рейтингу ATP.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше за 10 років не буде представлена на чоловічому US Open.

Джерело - champion.com.ua.