Стаховський стартує з перемоги на турнірі в Іспанії

Сергій Стаховський здобув перемогу в першому раунді Челленджера на Мальорці.
Сергій зустрічався з представником Еквадору Еміліо Гомесом, котрий посідає 369-е місце в рейтингу АТР.
У першому сеті українець виграв з рахунком 6:4, а в другому 7:6.
ATP Challenger Манакор
Мальорка, Іспанія
Хард, одиночний розряд
Сергій Стаховський - Еміліо Гомес 6:4, 7:6
Нагадаємо, Стаховський зберіг свою позицію у рейтингу ATP.
Раніше повідомлялося, що Україна вперше за 10 років не буде представлена на чоловічому US Open.
Джерело - champion.com.ua.