Всі українці зберегли свої позиції в оновленому рейтингу ATP

В оновленому рейтингу ATP позиції українців залишилися без змін.

Рейтинг українців Олександра Долгополова, Сергія Стаховського та Іллі Марченкі залишився незмінним. Так само як і ТОП-10 тенісистів світу.

Оновлений рейтинг АТP

Станом на 27 серпня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 10040

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 7080

3 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5500

4 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина)- 4845

5 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 4615

6 (6).Новак Джокович (Сербія) - 4445

7 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4445

8 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3790

9 (9).Домінік Тім (Австрія) – 3484

10 (10). Давид Гоффен (Бельгія) – 3435

...

86 (86). Олександр Долгополов (Україна) – 655

138 (138). Сергій Стаховський (Україна) – 411

334 (334). Ілля Марченко (Україна) – 136

Джерело - ATP.