Всі українці зберегли свої позиції в оновленому рейтингу ATP

В оновленому рейтингу ATP позиції українців залишилися без змін.
Рейтинг українців Олександра Долгополова, Сергія Стаховського та Іллі Марченкі залишився незмінним. Так само як і ТОП-10 тенісистів світу.
Оновлений рейтинг АТP
Станом на 27 серпня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 10040
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 7080
3 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5500
4 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина)- 4845
5 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 4615
6 (6).Новак Джокович (Сербія) - 4445
7 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4445
8 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3790
9 (9).Домінік Тім (Австрія) – 3484
10 (10). Давид Гоффен (Бельгія) – 3435
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86 (86). Олександр Долгополов (Україна) – 655
138 (138). Сергій Стаховський (Україна) – 411
334 (334). Ілля Марченко (Україна) – 136
Джерело - ATP.