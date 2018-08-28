Мій профіль

Калініна здобула перемогу на US Open, Козлова програла

Сьогодні 08:01 601
ЛЧ. Динамо - Аякс: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 10:02 211
ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 08:35 838
Ястремська покинула US Open
Сьогодні 00:13 705
Лунін гравець Леганеса. ФОТО
Вчора 22:04 1811
Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй
Вчора 21:44 1738
Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО
Вчора 21:24 389
Блоги
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:09 741 1
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили Phillip Hess
26.08.2018 11:30 1481
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО Phillip Hess
25.08.2018 21:30 1698
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:27 Футбол Зідан, Конте та ще 3 кандидати на пост Моурінью 788
14:06 Футбол Півзахисник Баварії перейде в ПСЖ 404
13:47 Футбол Вербич розповів, за рахунок чого Динамо потрапить в ЛЧ 909
13:30 Футбол Лунін провів перше тренування за новий клуб. ВІДЕО 646
13:13 Футбол Тренер Вест Гему: В майбутньому Ярмоленко стане корисний команді 646
12:46 Футбол Барселона підпише ще одного гравця до закриття трансферного вікна 468
12:24 Футбол Іньєста: Мессі знає як керувати командою 191
12:00 Футбол Динамо - Аякс: де дивитися матч Ліги чемпіонів 615
11:46 Футбол Легендарний бразилець купить клуб Ла Ліги 589
11:26 Теніс Світоліна: Я не планувала грати в повну силу 521
11:06 Бокс Тренер Педраси: хотілось би битися з Ломаченко в 2019 312
10:44 Футбол Як Моурінью зганьбився на Олд Траффорд. ВІДЕО 623
10:25 Футбол Зінченко хоче покинути Ман Сіті 1220
10:02 Футбол ЛЧ. Динамо - Аякс: текстова онлайн-трансляція 211
09:45 Футбол Лунін не зможе зіграти в 3-му турі Ла Ліги 869
09:24 Футбол Швайнштайгер увійшов до зали слваи Баварії. ФОТО 257
09:04 Футбол Севілья спробує купити гравця Ліона за 40 млн 282
08:47 Футбол Неймар зробив гучну заяву щодо переходу в Реал 1644
08:35 Футбол ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу 838
08:25 Футбол Буффон: відчуваю себе сильнішим ніж 7 років тому 268
08:01 Теніс Калініна здобула перемогу на US Open, Козлова програла 601
00:13 Теніс Ястремська покинула US Open 705
27 Серпня 2018
23:54 Футбол Тоттенгем громить МЮ на Олд Траффорд 712
23:34 Футбол Як Тоттенгем забив 2 голи МЮ за 2 хвилини. ВІДЕО 1154
23:01 Футбол Тренер Аякса: Одного голу буде достатньо щоб пройти в груповий етап 482

Світоліна: Я не планувала грати в повну силу

Сьогодні 11:26 521 0
Світоліна: Я не планувала грати в повну силу
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна заявила, що не хотіла викладатися на повну в перших іграх US Open.

Про це повідомляє btu.org.uа.

"На турнірах серії Великого шолома дуже важливо правильно розподіляти сили. Якщо почнеш викладатися зі старту, то ще до кінця першого тижня можна видихнути. Сьогодні я не планувала грати в повну силу, по ходу матчу зрозуміла, що це правильне рішення", - заявила Еліна.

Також, Еліна додала, що досить впевнено відчувала себе на корті.

"Постійно відчувала, що у мене є достатній запас для перемоги. У першому сеті поступалася з брейком - 1: 2, але була впевнена, що виграю, також не виникло паніки в другому. Для проходу в наступний круг (а це і була основна задача) мені цілком вистачило того, що показала".

Нагадаємо, Світоліна виграла перший етап турніру US Open.

Також, Світоліна готувалася разом із Шараповою до US Open.

Джерело - btu.org.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()