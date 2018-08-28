Світоліна: Я не планувала грати в повну силу

Еліна Світоліна заявила, що не хотіла викладатися на повну в перших іграх US Open.

Про це повідомляє btu.org.uа.

"На турнірах серії Великого шолома дуже важливо правильно розподіляти сили. Якщо почнеш викладатися зі старту, то ще до кінця першого тижня можна видихнути. Сьогодні я не планувала грати в повну силу, по ходу матчу зрозуміла, що це правильне рішення", - заявила Еліна.

Також, Еліна додала, що досить впевнено відчувала себе на корті.

"Постійно відчувала, що у мене є достатній запас для перемоги. У першому сеті поступалася з брейком - 1: 2, але була впевнена, що виграю, також не виникло паніки в другому. Для проходу в наступний круг (а це і була основна задача) мені цілком вистачило того, що показала".

Нагадаємо, Світоліна виграла перший етап турніру US Open.

Також, Світоліна готувалася разом із Шараповою до US Open.

Джерело - btu.org.ua.