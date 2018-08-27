Ястремська вперше потрапила до ТОП-100 рейтингу WTA

Даяна Ястремська значно зміцнила свої позиції в оновленому рейтингу WTA.

У першій десятці WTA все без змін.

Еліна Світоліна залишилася у ТОП-10 і займає, як раніше 7-ме місце рейтингу WTA.

Даяна Ястремська після досить вдалого виступу на турнірі в Нью-Гейвені встановила особистий рекорд і піднялася на 98-у позицію.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 27 серпня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8061

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5975

3 (3). Слоун Стівенс (США) 5482

4 (4). Анжелік Кербер (Німеччина) 5305

5 (5). Петра Квітова (Чехія) 4885

6 (6). Каролін Гарсія (Франція) 4725

7 (7). Еліна Світоліна (Україна) 4555

8 (8).Кароліна Плішкова (Чехія) 4105

9 (9). Юлія Гергес (Німеччина) 3900

10.(10) Остапенко Єлєна (Латвія) 3787

...

36 (35). Леся Цуренко (Україна) 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) 761

87 (88). Катерина Козлова (Україна) 757

98 (104). Даяна Ястремська (Україна) 688

131 (133). Марта Костюк (Україна) 472

134 (136). Ангеліна Калініна (Україна) 454

Джерело - Чемпіон.