Роглич на последней горе завоевал победу на 19 этапе и перехватил лидерство в общем зачете Вуэльты-2024

Сегодня, 6 сентября, состоялся девятнадцатый этап веломногодневки Вуэльта-2024.

Холмистый этап (173,5 км) с финишем на вершине первой категории стартовал и финишировал в провинции Риоха. Общий набор высоты составил 2550 метров.

Победу одержал 34-летний словенец Примож Роглич из команды Red Bull Bora , для него — это третий триумф на этом туре. За 5 км до финиша он вместе с тремя партнерами по команде пошел в атаку и смог сохранить лидерство.

Finish line stage 1️⃣9️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣9️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/Q6duRIwydK — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2024

Победа позволила Рогличу возглавить общий зачет. Предыдущий лидер гонки австралиец Бен О'Коннор из Decathlon Ag2r теперь отстает на 1,54 минуты.

Накануне Урко Берраде в отрыве выиграл 18 этап Вуэльты-2024.

Перед этим с гонки сошел 29-летний гонщик команды "Visma Lease a Bike" Ваут ван Эрт, который выиграл три этапа и лидировал в горном и спринтерском зачетах. Бельгиец попал в завал на спуске, вызванном падением немца Феликса Энгельхардта, после которого не смог продолжить гонку.