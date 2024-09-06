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Роглич на последней горе завоевал победу на 19 этапе и перехватил лидерство в общем зачете Вуэльты-2024

Олександр Булава — 6 сентября, 18:48
Роглич на последней горе завоевал победу на 19 этапе и перехватил лидерство в общем зачете Вуэльты-2024
Прімож Рогліч
Getty Images

Сегодня, 6 сентября, состоялся девятнадцатый этап веломногодневки Вуэльта-2024.

Холмистый этап (173,5 км) с финишем на вершине первой категории стартовал и финишировал в провинции Риоха. Общий набор высоты составил 2550 метров.

Победу одержал 34-летний словенец Примож Роглич из команды Red Bull Bora , для него — это третий триумф на этом туре. За 5 км до финиша он вместе с тремя партнерами по команде пошел в атаку и смог сохранить лидерство.

Победа позволила Рогличу возглавить общий зачет. Предыдущий лидер гонки австралиец Бен О'Коннор из Decathlon Ag2r теперь отстает на 1,54 минуты.

Накануне Урко Берраде в отрыве выиграл 18 этап Вуэльты-2024.

Перед этим с гонки сошел 29-летний гонщик команды "Visma Lease a Bike" Ваут ван Эрт, который выиграл три этапа и лидировал в горном и спринтерском зачетах. Бельгиец попал в завал на спуске, вызванном падением немца Феликса Энгельхардта, после которого не смог продолжить гонку.

Вуельта Вуельта-2024 Примож Рогліч

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