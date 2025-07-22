Ван дер Пул сошел с Тур де Франс-2025

Звездный нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул прекратил борьбу на Тур де Франс-2025. Сегодня, 22 июля, он не выйдет на старт 16 этапа гонки, который будет открывать программу 3 недели "Большой петли".

Об этом сообщает пресс-служба команды Alpecin Deceuninck.

В течение последних нескольких дней Ван дер Пул ехал с симптомами простуды. Вчера, в день отдыха, его состояние ухудшилось. 30-летнего нидерландца госпитализировали, врачи диагностировали у него пневмонию. Матье предстоит как минимум неделя полного отдыха от физических нагрузок.

Напомним, на Тур де Франс-2025 Ван дер Пул выиграл второй этап, и еще дважды финишировал в топ-3. Суммарно провел 4 дня в желтой майке лидера общего зачета.

На момент схода Ван дер Пул занимал третье место в спринтерском зачете Тура, отставая на 41 очко от лидера, итальянца Джонатана Милана из Lidl Trek.