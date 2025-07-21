Доминирование Погачара в Пиренеях, бесславный сход Эвенепула. Итоги второй недели Тур де Франс-2025

Доминирование Погачара в Пиренеях

В итогах первой недели Тур де Франс-2025 мы уже говорили о том, что отсутствие высокогорных этапов до первого дня отдыха позволяло по крайней мере создать видимость интриги в общем зачете, не делая очевидным преимущество Тадея Погачара над всеми соперниками. Подлил масла в огонь и первый этап второй недели.

За день до первого из связки из трех пиренейских этапов словенец упал на последних километрах дистанции, и лишь джентльменство соперников позволило капитану UAE Emirates избежать временных потерь. В любом случае, у соперников были надежды на то, что падение Погачара отразится на его самочувствии в Пиренеях.

Однако все эти надежды оказались напрасными: уже на первом горном этапе Тадей показал, кто в доме хозяин. На этапе до Отакама словенец вместе с партнерами по команде выдержал натиск Visma Lease a Bike на перевалах Коль ду Сулор и Коль де Бордер, после чего взял гонку под контроль и устроил соперникам сюрприз у подножия Отакама.

В то время, как другие гранды общего зачета, вероятно, ожидали от UAE Emirates планомерного развоза под атаку Погачара, подопечные Мауро Джанетти решили воспроизвести тактику EF Education EasyPost образца 20 этапа нынешней Джиро д'Италия. Вместо постепенного проседания пелотона они на первых сотнях метрах дистанции Отакаму устроили просто-напросто спринт в гору. Последним колесом стал Джоанатан Нарваес, который выдал невероятную смену и сбросил с колеса словенца всех соперников за исключением Йонаса Вингегора.

Тадей Погачар x.com/LeTour

Сам датчанин, как оказалось, тоже держался на колесе дуэта из UAE Emirates из последних сил, и при первом же ускорении Погачара выпал у него из колеса. Еще на первом километре финального подъема первого горного Тура-2025 стало очевидно: по сравнению с прошлым годом мало что изменилось, и Тадей мчится к своему четвертому титулу на "Большой петле". На вершине Отакаму преимущество Погачара над Вингегором превысило две минуты. Настоящий нокаут на первом же горном этапе, в лучших традициях Лэнса Армстронга и Криса Фрума.

На этом словенец останавливаться не планировал, и на следующий день не менее уверенно выиграл горную разделку до Пейрагюда. Преимущество капитана UAE Emirates над ближайшим преследователем в общем зачете перевалило за 4 минуты – любая иллюзия интриги исчезала на глазах.

Казалось, что на последнем и самом тяжелом из трех пиренейских этапов до Супербаньера Погачар окончательно добьет соперников, оформив победный хеттрик в больших горах. Однако словенец вместе со своей командой неожиданно выбрали осторожную тактику, позволив Таймену Аренсману победить с отрыва. Что это было со стороны Погачара – щедрость или относительная слабость? Похоже, что второе – по крайней мере, раньше за Тадеем никогда не замечали готовность дарить победы соперникам.

Впрочем, словенец уверенно ответил на атаки Феликса Галля и Йонаса Вингегора, после чего на последних метрах дистанции даже привез датчанину несколько секунд чистого времени благодаря мощному финишному рывку. Похоже, кризисный день у нынешнего Погачара выглядит именно так.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

В прошлом году похожих проблем у Тадея не было вообще – даже несмотря на то, что Тур он ехал с победной Джиро в ногах. Похоже, еще в этом году лидер UAE Emirates готов все же немного хуже, чем в 2024-м. А неубедительный этап до Супербаньера в исполнении словенца подарил Вингегору и компании хоть какую-то призрачную надежду на то, что в Альпах у него может случиться настоящий кризисный день.

Вопрос еще и в том, с каким преимуществом Погачар подойдет к этому возможному кризисному дню. Третья неделя начнется с этапа формата "унипуэрто" с финишем на легендарной Мон Вонту. А этапы "унипуэрто" взрывному словенцу подходят просто идеально - прекрасный шанс нарастить свое преимущество.

Тем более, что мотивации на этап в Мон Вонту у Погачара должно быть более чем достаточно. Перед стартом "Большой петли" много говорилось о том, что в маршрут нынешнего Тура полон локаций, на которых словенец терпел свои самые болезненные поражения от Вингегора - Отакам, Мон Вонту, Коль де ля Лоз. На Отаками реванш за 2022 год Погачар уже взял, теперь очередь за "Провансальским гигантом". Именно здесь в 2021 году Вингегор впервые в карьере сбросил Тадея с колеса в горах, проявив наличие потенциала будущего победителя Тура. И этот потенциал уже в следующем году он реализовал.

Вингегор подошел к Туру не в идеальной форме

Для Visma Lease a Bike горная часть Тура-2025 началась с попыток разобрать Погачара и его команду на 12 этапе. Не удалось. Команда Вингегора задавала высокий темп в пелотоне в течение всего дня, устроила ощутимый просев в основной группе, однако изолировать словенца так и не смогла. За что Тадей на Отаками довольно болезненно наказал Вингегора, показав, кто в доме хозяин.

В итогах первой недели Тура-2025 мы говорили о том, что Visma Lease a Bike, вероятно, попытается на первом же горном этапе разыграть карту Маттео Йоргенсона в качестве второго капитана. Учитывая, что нидерландская команда задавала высокий темп в пелотоне с середины этапа, вероятно, план Visma Lease a Bike был именно таким.

Маттео Йоргенсон x.com/vismaleaseabike

Однако он не сработал, и причина проста: Йоргенсон оказался слабоват. Американец сильно выглядел в разделке и на холмистых этапах, однако чувствовал себя откровенно плохо в больших горах. Маттео сам стал одной из жертв проседания своей команды, и финишировал на Отаками лишь 15-м с отставанием в более чем 10 минут. После этого Йоргенсон замкнул топ-10 на горной разделке, а на этапе до Супербаньера поймал еще более глубокий кризис: почти 19 минут отставания и падение на 15 место в общем зачете. Маттео явно готов к нынешнему Туру хуже, чем в прошлом году, и на третьей неделе может быть полезен Вингегору разве что как горный грегари.

Что касается самого Вингегора, то последние километры подъема на Отакам дались ему крайне тяжело – настолько, что его едва не догнал Флориан Липовитц, чье отставание от датчанина в какой-то момент составляло около минуты. На первых километрах подъема на Отакам после атаки Погачара Йонас пытался догнать своего соперника ровным темпом и в какой-то момент даже казалось, что сможет это сделать. И именно попытки бороться на равных со словенцем дорого обошлись Вингегору на последних километрах. Если бы капитан Visma Lease a Bike трезво оценил свои силы, то мог бы проехать Отакам существенно лучше. Однако тогда его бы обвинили в отсутствии амбиций и чемпионского менталитета.

Горная разделка более точно отразила реальный нынешний уровень Вингегора: примерно посередине между Погачаром и остальными соперниками. А заключительный пиренейский этап до Супербаньера, как уже было сказано выше, даже подарил призрачные надежды на проблемы словенца с восстановлением и, возможно, более равную борьбу в Альпах на третьей неделе. Хотя, откровенно говоря, это больше похоже на высасывание интриги из пальца.

Ну а пока что можно говорить о том, что второй год подряд Visma Lease a Bike в подготовке Вингегора к Туру сделала акцент на холмах и подъемах средней дистанции. В прошлом году единственное поражение Погачару Йонас нанес именно на среднегорском 11 этапе, в то время как в больших горах проигрывал безнадежно.

Йонас Вингегор x.com/LeTour

Нечто похожее мы наблюдаем и в этом году. Вингегор очень убедительно отвечал на атаки словенца на холмистых этапах первой недели, однако в больших горах снова оказался на ступеньку ниже по уровню. На текущем Туре к этому добавились еще и проблемы с разделкой, которую датчанин по своим меркам откровенно провалил.

Похоже, погнавшись за попыткой подтянуть свои слабые компоненты (взрывчатость и панчерские навыки), Вингегор просел по уровню в тех компонентах, в которых ранее был сильнее своего дуэльного соперника: разделке и высоких горах. Как найти баланс? Непростая задача, которую Йонасу и его команде придется решать перед следующим сезоном.

Бесславный сход Эвенепула

Для третьего призера прошлогоднего Тура, Ремко Эвенепула, нынешняя "Большая петля" уже завершена. Хотя на первой неделе бельгиец выглядел вполне готовым повторить свой результат годичной давности. Однако после дня отдыха все проблемы начали вылезать наружу.

На первом горном этапе капитан Soudal Quick Step не выдержал темпа Visma Lease a Bike уже на первом перевале, Коль ду Сулор. Впрочем, Ремко отстал не безнадежно, а перешел на свой ритм, на спуске перед Отакамом даже вернулся в пелотон и в итоге сумел минимизировать свои потери. Однако этим абсолютный олимпийский чемпион Парижа лишь отсрочил свое фиаско.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

Горную разделку за счет равнинных первых километров Эвенепул начал очень солидно, однако на второй половине подъема силы стремительно начали покидать бельгийца. Западение скорости было очень серьезным, и на крутой финишной прямой Пейрагуда лидера Soudal Quick Step прошел Вингегор, который стартовал на две минуты позже. Очень болезненный психологический удар для честолюбивого и психологически неустойчивого Ремко.

Негативная динамика формы Эвенепула в Пиренеях была очевидной, и были серьезные опасения, что на этапе до Супербаньера все это выльется в глубокий кризис, проигрыш в 15 – 20 минут и потерю всех шансов на высокое место в общем зачете.

В реальности все оказалось еще хуже. На 14 этапе Ремко выпал из пелотона еще в начале первого перевала дня, легендарного Коль ду Турмале. В отличие от 12 этапа, капитан Soudal Quick Step начал резко отставать от пелотона, и еще до вершины Турмале решил прекратить борьбу на нынешнем Туре.

Что же стало причиной такого оглушительного и безвольного провала звездного бельгийца? Сказать сложно. Перед его сходом несколько дней подряд по пелотону гуляли слухи о болезни Ремко. К чести самого Эвенепула, сам он искать такого рода оправданий своему фиаско не стал, и просто признал, что его ноги были пусты.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

Возможно, определенные проблемы со здоровьем действительно имели место. Однако, вполне возможно, не только они стали причиной такого громкого провала. Не будем забывать, что в декабре прошлого года Эвенепул получил довольно сложную травму (перелом ключицы) в результате столкновения с автомобилем во время тренировки.

Ремко пропустил всю предсезонную подготовку – именно тот период сезона, когда гонщики закладывают базу на весь год, в частности, способность восстанавливаться под ежедневными нагрузками. Для Эвенепула сезон начался только во второй половине апреля на арденских классиках. И уже тогда проблемы бельгийца с восстановлением проявились очень заметно: 4 гонки в течение 10 дней – и каждая следующая была слабее предыдущей.

Очевидно, восстановление подвело Ремко и на невероятно сложной связке из трех пиренейских этапов. Идеальная иллюстрация того, насколько важна именно эта базовая, монотонная работа, которую гонщики выполняют перед стартом сезона. Затем ты можешь сколько угодно прокачивать свою форму и повышать свою способность выдавать максимальные результаты в отдельные дни, однако отсутствие базы рано или поздно проявится. Например, в проблемах с восстановлением.

Особенно, когда речь идет о таком гонщике, как Эвенепул, которого нельзя назвать прирожденным многодневщиком – ни физически, ни психологически. И все те успехи, которых он добивался на Гран турах, были достигнуты скорее вопреки, чем благодаря его природным данным.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

Пока что карьера Ремко как генеральщика – это последовательность черных и белых полос. Успешные и провальные сезоны для капитана Soudal Quick Step чередуются строго через год: 2021 год – неудачный первый заход на Гран туры на Джиро, 2022 – победа на Вуэльте, 2023 - сход с Джиро и провал на Вуэльте, 2024 - выход на качественно новый уровень и подиум Тур де Франс.

По этой логике, следующий сезон для Эвенепула должен стать успешным. Проведет он его, скорее всего, уже в другой команде – Red Bull Bora. Поговаривают, что его трансфер в конце сезона – уже решенный вопрос. Сейчас у Ремко еще есть шанс спасти сезон на Вуэльте. Однако, как подсказывает практика, гонщики, которые уже "сидят на чемоданах", готовясь к переходу в другую команду, редко выдают мощную концовку сезона в коллективе, из которого уходят.

Вполне вероятно, что и такой безвольный сход Эвенепула с нынешнего Тура также связан с его "чемоданным настроем". При желании Ремко вполне мог бы добраться до финиша в спринтерской группетто, перезагрузиться и на третьей неделе побороться за победы на этапах с отрыва – как он уже делал на Вуэльте-2023, когда, кстати, также поймал глубокий кризис именно на Турмале. Однако тогда он мыслями не был уже в другой команде.

Липовитц - фаворит в борьбе за подиум

Еще после первой недели Тур де Франс мы говорили о том, что именно Флориан Липовитц – главный конкурент Эвенепула в борьбе за третье место общего зачета. И в Пиренеях немец этот статус полностью оправдал. Формально на момент схода Ремко еще удерживал третью позицию, однако с той динамикой, которую он демонстрировал, было очевидно, что его падение с подиума – лишь вопрос времени.

На первом горном этапе до Отакаму Липовитц даже был близок к тому, чтобы догнать Вингегора. Однако, как уже было сказано выше, это было связано с тем, что датчанин залез в долг собственному организму на первых километрах финального подъема. Объективно Липовитц – ярко выраженный гонщик №3 по силе в пелотоне нынешнего Тура.

Флориан Липовитц x.com/LeTour

Учитывая, что его отставание в классе от Погачара и Вингегора довольно заметно, при такой расстановке сил выиграть этап на нынешней "Большой петле" немецкому экс-биатлонисту будет крайне трудно. Если Флориан все-таки поставит себе цель выиграть этап – то может наделать глупостей, которые будут стоить ему призового места. Его готовность идти на авантюры в больших горах мы уже увидели на Критериуме Дофине.

И этот авантюризм теоретически может помешать немцу удержать место на подиуме. Остается лишь надеяться, что для него самого подиум Тура – достаточно весомая цель, чтобы не рисковать ею ради победы на этапе. Еще одной проблемой может стать абсолютно "голый" горный состав Red Bull Bora: в случае, если условный Феликс Галль или Тобиас Халланд Йоханнессен полезет в отрыв дня, в распоряжении Липовитца в горах просто не будет ресурсов для того, чтобы контролировать эту ситуацию.

Что касается борьбы за статус капитана Red Bull Bora, то Примож Роглич эту дуэль, похоже, проиграл. На двух групповых этапах в Пиренеях словенец суммарно проиграл своему партнеру по команде 3 минуты и 6 секунд. Да, между этими двумя групповыми этапами Роглич провел очень сильную разделку, в которой занял третье место. Однако, как оказалось, это была лишь одна яркая вспышка на фоне довольно бледных выступлений.

На протяжении всей карьеры Роглича в полной мере реализовать свои способности ему мешали, прежде всего, падения. Например, на Туре он в последний раз добирался до финиша еще в том самом 2020 году, когда выпустил желтую майку из рук в предпоследний день. Сейчас же судьба, похоже, сыграла с Приможем злую шутку: впервые за долгое время он прошел первые две недели Гран тура без падений, однако случилось это в той гонке, где он физически был готов хуже всего за последние годы. Сказывается возраст или усталость после Джиро? Трудно сказать. Похоже, ответ на этот вопрос мы узнаем только в следующем году.

Примож Роглич x.com/VoltaCatalunya

После первой недели Тура мы прогнозировали стремительный подъем по общему зачету Феликса Галля. Впрочем, на первых двух пиренейских этапах лидер Decathlon Ag2r разочаровал. И лишь на подъеме к Супербаньеру наконец выдал тот уровень, которого мы ожидали от него с первого же дня в горах.

Феликс первым решился атаковать Погачара. И, несмотря на то, что провисел немало километров перед пелотоном, в итоге заехал третьим из основной группы, опередив Липовитца и проиграв совсем немного двум грандам. Похоже, с восстановлением у Галля полный порядок, и на третьей неделе он продолжит подниматься по общему зачету. Однако в борьбе за подиум, кажется, проиграно уже слишком много.

Успешной была вторая неделя Тура для UnoX. На 11 этапе команда усилиями Йонаса Абрахамсена одержала первую в своей истории победу на "Большой петле". А на следующий день на Отаками очень сильный перфоманс выдал генеральщик норвежцев, Тобиас Халланд Йоханнессен. Он финишировал четвертым в одно время с Оскаром Онли, проиграв лишь Погачару, Вингегору и Липовитцу.

В 2021 году Йоханнессен выиграл Тур де ль'Авенир, однако адаптация во взрослом велоспорте давалась Тобиасу крайне непросто. И перфоманс на Отаками можно смело называть его лучшим выступлением на элитном уровне. В следующие два дня в Пиренеях норвежец выглядел не столь убедительно, однако сейчас он идет восьмым в общем зачете, имея отличные шансы по крайней мере не опуститься ниже: Карлос Родригес, который идет девятым, проигрывает ему почти 6 минут.

Карлос Родригес instagram.com/_carlosrc

Что касается самого испанца, то на 14 и 15 этапах он ездил в отрывы дня, и благодаря этому поднялся с 12 места на 9. Шансов выиграть этап с отрыва у него не было – Карлос просто не тянет. Ineos Grenadiers сейчас катастрофически не хватает сильного генеральщика – Родригес на роль капитана такой команды явно не тянет. Таймен Аренсман, несмотря на красивую победу на Супербаньере – пока также.

Глядя на общий зачет Тура после двух недель, очень бросается в глаза то, насколько релевантными в этом году были результаты Критериума Дофине и Тура Швейцарии. За исключением Роглича, среди ведущей восьмерки общего зачета нет ни одного гонщика, который бы не попал в топ-5 генеральной классификации одной из июньских многодневок. Учитывая, что из-за травмы сошел победитель Тура Швейцарии Жоау Алмейда, который вполне мог бороться на Туре за подиум, то эта статистика могли бы быть еще более показательной. Времена, когда элитные многодневки ехали недельные гонки не на результат, а просто для вкатки, остались в прошлом.

Рост скоростей прекратился. Гонщики уперлись в потолок возможностей?

Начиная с 2020 года скорости в мировом велоспорте и на Тур де Франс в частности росли, при чем по экспоненте. Каждый год бились рекорды легендарных подъемов и обновлялись лучшие средние скорости на топовых однодневках. Причины такого взрыва в уровне результатов – тема для отдельного разговора. В любом случае, было интересно: когда все-таки гонщики упрутся в потолок возможностей, и рост скоростей прекратится? Похоже, в 2025 году этот момент наступил.

Первые признаки этого были заметны еще весной во время классического сезона. И Тур де Франс этот тренд лишь подтвердил. Погачар и Вингегор, похоже, по чистым Ваттам в этом году готовы не то что не лучше, а даже немного хуже чем в прошлом году.

Йонас Вингегор и Тадей Погачар Getty Images

Это было особенно заметно по итогам этапа до Отакаму. Погачару не удалось побить рекорд подъема, который установил в 1996 году Бьярне Риис. Словенец проиграл легендарному датчанину 28 секунд, хотя на первой половине подъема график 29-летней давности даже немного опережал.

Безусловно, рекорд Рииса на Отаками побить очень непросто: он считается одним из самых впечатляющих в ту допинговую ЭПОху. В том числе и из-за того, что тот этап Тура-1996 был в формате "Унипуэрто", а в этом году гонщики до подножия Отакама успели преодолеть два непростых перевала. Также стоит учитывать фактор жары, которую Погачар никогда не любил.

Однако в прошлом году в такую же жару словенец снял целых три минуты с рекорда самого Марко Пантани на Плато де Бейль. Рекорд, который ставил общепризнанный лучший горняк в истории в золотой сезон своей карьеры.

О том, что уровень готовности немного упал по сравнению с прошлым годом, говорит и перфоманс Вингегора на Отаками. Датчанин проиграл своему собственному результату на этом подъеме образца 2022 года целых 44 секунды. Очень показательные цифры, учитывая, что общий уровень готовности между 2022 и 2024 годом заметно вырос. Вполне вероятно, что Вингегор образца прошлого года в этом году на Отаками приехал бы как минимум вровень с Погачаром.

Йонас Вингегор x.com/vismaleaseabike

Да, на следующий день словенец выдал очень впечатляющие цифры на подъеме на Пейрагуд. Тем не менее делать это в формате разделки всегда проще, чем на групповом этапе, особенно если он мультигорный, как это было, например, в прошлом году на Плато де Бейль.

Об определенном спаде в уровне готовности говорит и тот факт, что третий в связке пиренейских этапов лидеры прошли довольно осторожно и пассивно. Хотя еще в прошлом году для Погачара не было проблемой устраивать фейерверки на максимальных оборотах и по три дня подряд. Посмотрим, какие результаты принесет нам третья неделя и альпийская часть Тура, однако пока что тенденция упирания в потолок возможностей прослеживается довольно заметно.