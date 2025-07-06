Тур де Франс. Двойной успех Ван дер Пула на втором этапе
Нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул стал победителем второго этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 6 июля, гонщики преодолели самый длинный этап нынешней "Большой петли" - 209 км холмистой дистанции из Ловен-Планк до финиша в холм в Булонь-сюр-Мер.
В финишном спринте Ван дер Пул опередил двух главных фаворитов общего зачета Тура - словенца Тадея Погачара из UAE Emirates и датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike.
Для Ван дер Пула это вторая в карьере победа на Тур де Франс, первую он одержал в 2021 году на Мур де Бретань. Экс-чемпион мира перехватил лидерство в общем зачете "Большой петли".
Результаты второго этапа:
Общий зачет:
Завтра, 7 июля, в рамках третьего этапа гонщики преодолеют 178 км равнинной дистанции из Валенсьена и Дюнкерка. В субботу первый этап выиграл партнер Ван дер Пула по команде Яспер Филипсен.