Тур де Франс. Двойной успех Ван дер Пула на втором этапе

Нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул стал победителем второго этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 6 июля, гонщики преодолели самый длинный этап нынешней "Большой петли" - 209 км холмистой дистанции из Ловен-Планк до финиша в холм в Булонь-сюр-Мер.

Маршрут 2 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

В финишном спринте Ван дер Пул опередил двух главных фаворитов общего зачета Тура - словенца Тадея Погачара из UAE Emirates и датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike.

🚴🇫🇷 | Mathieu van der Poel! Fenomenaal! De Nederlander wint de tweede etappe en pakt de gele trui in Boulogne-sur-Mer. 🇳🇱💛 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/xNC59iluKO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 6, 2025

Для Ван дер Пула это вторая в карьере победа на Тур де Франс, первую он одержал в 2021 году на Мур де Бретань. Экс-чемпион мира перехватил лидерство в общем зачете "Большой петли".

Результаты второго этапа:

Общий зачет:

Завтра, 7 июля, в рамках третьего этапа гонщики преодолеют 178 км равнинной дистанции из Валенсьена и Дюнкерка. В субботу первый этап выиграл партнер Ван дер Пула по команде Яспер Филипсен.