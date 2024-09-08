Роглич – победитель Вуэльты-2024

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Red Bull Bora стал победителем Вуэльты-2024.

Завершилась веломногодневка равниной гонкой с раздельным стартом (24,6 км). Этап состоялся в столице Испании - Мадриде, на котором победил ирландец Эдди Данбар. Испанец Энрик Мас стал вторым, а 34-летний словенец Роглис пришел с третьим временем, что позволило ему сохранить лидерство в общем зачете, полученном им после 19-го этапа. Тогда за 5 км до финиша ему удалась атака на последней горе.

Для Роглича – это четвертая победа на Вуэльте после триумфов в 2019-2021 годах.

❤️ ROGLIC WINS LA VUELTA 24!



❤️ ¡ROGLIC GANA LA VUELTA 24!#LaVuelta24 pic.twitter.com/c5DGwwn90n — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

Общий зачет Вуэльты-2024

Примож Роглич (Словения, Red Bull Bora) Бен О'Коннор (Австрелия) Decathlon Ag2r) Энрик Мас (Испания, Movistar Team) Ричард Карапас (Колумбия, EF Education-Easypost) Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl–Trek) Дэвид Гуду (Франция, Groupara-FDJ) Флориан Липовиц (Германия, Red Bull Bora) Микель Ланда (Испания, T-Rex Quick-Step) Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates Карлос Родригес (Испания, NEOS Grenadiers)

Отметим, что гонку досрочно вынужден был завершить 29-летний гонщик команды "Visma Lease a Bike" Ваут ван Эрт, который выиграл три этапа и лидировал в горном и спринтерском зачетах. Бельгиец попал в завал на спуске 16-го этапа, вызванного падением немца Феликса Энгельхардта, после которого не смог продолжить гонку.