Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Велоспорт

Роглич – победитель Вуэльты-2024

Олександр Булава — 8 сентября, 20:48
Роглич – победитель Вуэльты-2024
Прімож Рогліч
Getty Images

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Red Bull Bora стал победителем Вуэльты-2024.

Завершилась веломногодневка равниной гонкой с раздельным стартом (24,6 км). Этап состоялся в столице Испании - Мадриде, на котором победил ирландец Эдди Данбар. Испанец Энрик Мас стал вторым, а 34-летний словенец Роглис пришел с третьим временем, что позволило ему сохранить лидерство в общем зачете, полученном им после 19-го этапа. Тогда за 5 км до финиша ему удалась атака на последней горе.

Для Роглича – это четвертая победа на Вуэльте после триумфов в 2019-2021 годах.

Общий зачет Вуэльты-2024

  1. Примож Роглич (Словения, Red Bull Bora)
  2. Бен О'Коннор (Австрелия) Decathlon Ag2r)
  3. Энрик Мас (Испания, Movistar Team)
  4. Ричард Карапас (Колумбия, EF Education-Easypost)
  5. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl–Trek)
  6. Дэвид Гуду (Франция, Groupara-FDJ)
  7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull Bora)
  8. Микель Ланда (Испания, T-Rex Quick-Step)
  9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates
  10. Карлос Родригес (Испания, NEOS Grenadiers)

Отметим, что гонку досрочно вынужден был завершить 29-летний гонщик команды "Visma Lease a Bike" Ваут ван Эрт, который выиграл три этапа и лидировал в горном и спринтерском зачетах. Бельгиец попал в завал на спуске 16-го этапа, вызванного падением немца Феликса Энгельхардта, после которого не смог продолжить гонку.

Вуельта Вуельта-2024 Примож Рогліч

Вуельта

Роглич на последней горе завоевал победу на 19 этапе и перехватил лидерство в общем зачете Вуэльты-2024
Берраде в отрыве выиграл 18-й этап Вуэльты-2024
Гровз выиграл спринтерский 17-й этап Вуэльты-2024
Солер торжествовал на 16-м этапе Вуэльты-2024
Кастрильо выиграл 15 этап Вуэльты, О'Коннор сохранил лидерство в общем зачете

Последние новости