Тур де Франс. Саймон Йейтс победил из отрыва, Погачар отдал лидерство

Британский велогонщик команды Visma Lease a Bike Саймон Йейтс стал победителем 10 этапа Тур де Франс-2025. Этап проходил в национальный французский праздник, День взятия Бастилии, победы на таких этапах особенно престижны.

Маршрут 10 этапа Тур де Франс-2025 Letour.fr

Сегодня гонщики преодолели 165 км среднегорной дистанции из Эннеза до Ле Мон Дор. На пути гонщиков встретились 7 перевалов второй и один - третьей категории сложности.

В борьбе с отрывом Йейтс на 9 секунд опередил нидерландца Таймена Аренсмана из команды Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнул ирландец Бен Хили из EF Education EasyPost, который перехватил у Тадея Погачара желтую майку лидера общего зачета.

Результаты 10 этапа:

Общий зачет:

Вчера 9 этап выиграл Тим Мерлир. Завтра, 15 июля, на Тур де Франс-2025 первый день отдыха. В среду гонка возобновится 157-километровым равнинным этапом со стартом и финишем в Тулузе.