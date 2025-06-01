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Саймон Йейтс – победитель Джиро д'Италия-2025

Олег Дідух — 1 июня 2025, 20:12
Саймон Йейтс – победитель Джиро д'Италия-2025
Саймон Єйтс
Getty Images

Британский велогонщик команды Visma Lease a Bike Саймон Йейтс стал победителем супервелобагатоденки Джиро д'Италия-2025.

В заключительный день гонщики преодолели 145 км равнинной дистанции со стартом и финишем в Риме. Победителем финального этапа стал партнер Йейтса по Visma Lease a Bike, нидерландец Олав Коой. В финишном спринте он опередил австралийца Кейдена Гроувза из Alpecin Deceuninck и итальянца Маттео Москетти из Q36.5.

Маршрут 21 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 21 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

В итоговом общем зачете Йейтс опередил мексиканца Исаака Дель Торо из команды UAE Emirates и эквадорца Ричарда Карапаса из EF Education EasyPosy.

Победу Йейтсу принес впечатляющий рейд вчера, 31 мая, на 20 этапе в Сестриере. Для 32-летнего британца это вторая в карьере победа в общем зачете Гран тура – в 2018 году он выиграл испанскую Вуэльту.

Результаты 21 этапа:

Итоговый общий зачет:

Спринтерский зачет Джиро выиграл датчанин Мадс Педерсен из Lidl Trek, горный – итальянец Лоренцо Фортунато из XDS Astana. Обладателем белой майки лучшего молодого гонщика стал вице-чемпион гонки, Дель Торо.

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