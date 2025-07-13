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Тур де Франс. Мерлир одержал вторую победу

Олег Дідух — 13 июля 2025, 18:12
Тур де Франс. Мерлир одержал вторую победу
Тім Мерлір
x.com/LeTour

Бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир стал победителем девятого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 13 июля, гонщики преодолели 174 км равнинного этапа из Шинона до Шатора.

Маршрут 9 этапа Тур де Франс-2025
Маршрут 9 этапа Тур де Франс-2025
Letour.fr

В финишном спринте из пелотона Мерлир опередил победителя вчерашнего этапа, итальянца Джонатана Милана из Lidl Trek, и своего соотечественника Арно Де Ли из Lotto. Для Мерлир это вторая победа на текущем Туре и суммарно третья за карьеру.

В отрыв дня уехали два велогонщика Alpecin Deceuninck, Йонас Рикарт и Матье Ван дер Пул. Последнего пелотон догнал на последнем километре дистанции.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил словенец Тадей Погначар из команды UAE Emirates, чей партнер по команде Жоау Алмейда сегодня сошел с гонки.

Результаты девятого этапа:

Общий зачет:

В понедельник участников Тура ждут 166 км среднегорного этапа из Эннеза в Ле Мон Дор. Этап будет проходить 14 июля, в День взятия Бастилии - главный французский национальный праздник. Победа на этапе в этот день особенно престижна.

Тім Мерлір

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