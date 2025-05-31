Саймон Йейтс обеспечил себе победу в Джиро-2025 благодаря феноменальному рейду в горах

Британский велогонщик команды Visma Lease a Bike Саймон Йейтс практически гарантировал себе победу в общем зачете Джиро д'Италия-2025 по итогам предпоследнего, 20 этапа.

Сегодня, 31 мая, гонщики преодолели 205 км горного маршрута из Верра в Сестриере. Главным испытанием дня был легендарный подъем Колле делле Финестре: 18,5 км со средним уклоном в 9,2% и вершиной на высоте 2178 метров – самая высокая точка маршрута Джиро-2025.

Маршрут 20 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

Победителем этапа с отрыва стал австралиец Крис Харпер из команды Jayco AlUla. В борьбе в общем зачете решающей оказалась атака Йейтса на первой трети подъема на Финестре.

🇬🇧 YATES AIRLINES HAS TAKEN OFF!



Both Carapaz and Del Toro can't follow the Brit 🥵#Giroditalia pic.twitter.com/t2uSWa8Gyq — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Перед вершиной перевала Саймон отыграл 1 минуту и 21 секунду отставания от Исаака Дель Торо в общем зачете и стал виртуальной розовой майкой. На вершине Финестре преимущество британца составляло 1 минуту и 38 секунд.

🇬🇧 @SimonYatess is the virtual Maglia Rosa!! The Carapaz / Del Toro duo is 1'40" behind as we get closer to the summit! #GirodItalia pic.twitter.com/8vZU5tbllh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Под конец спуска с Финестре Йейтс догнал своего партнера по команде Воута Ван Арта, который был участником отрыва дня. Помощь от бельгийца на равнине позволила Саймону нарастить свое преимущество над преследователями, на финише оно составило более 5 минут.

And here could be the key to this race! @WoutvanAert is here for Simon Yates as we storm towards Sestrière! #GirodItalia pic.twitter.com/4EZycWsLKU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Йейтс перехватил розовую майку лидера, компанию на итоговом подиуме Джиро ему составят мексиканец Исаак Дель Торо из UAE Emirates и эквадорец Ричард Карапас из EF Eduaction EasyPost.

Результаты 20 этапа:

Общий зачет:

В воскресенье, 1 июня, Джиро-2025 завершится 143-километровым равнинным этапом со стартом и финишем в Риме. Вчера 19 этап выиграл Николя Продомм.