Тур де Франс. Хили победил с отрыва, Ван дер Пул вернул себе лидерство

Ирландский велогонщик команды EF Education EasyPost Бен Хили стал победителем шестого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 10 июля, гонщики преодолели 201,5 км холмистого этапа из Байез до Вир Норманди.

Маршрут 6 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

Победу Хили принесла успешная сольная атака с отрыва дня за 40 км до финиша. В итоге он опередил ближайшего преследователя, американца Куинна Симмонса из Lidl Trek, на 2 минуты и 44 секунды. Топ-3 замкнул австралиец Майкл Сторер из Tudor Cycling.

Еще один участник отрыва дня, нидерландец Матье Ван дер Пул из команды Alpecin Deceuninck, финишировал восьмым и после однодневного перерыва вернул себе желтую майку лидера общего зачета. Тадея Погачара он опережает всего на 1 секунду.

Для Хили это первая в карьере победа на Тур де Франс и вторая на Гран турах. В 2023 году он выиграл этап Джиро д'Италия.

Результаты шестого этапа:

Общий зачет:

Вчера 5 этап выиграл Ремко Эвенепул. Завтра, 11 июля, в рамках 7 этапа гонщики преодолеют 197 км холмистой дистанции из Сен Мало в Мюр де Бретань.