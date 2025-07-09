Тур де Франс. Эвенепул выиграл разделку, Погачар перехватил желтую майку

Бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул выиграл 5 этап Тур де Франс-2025. Сегодня, 9 июля, гонщики преодолели равнинную индивидуальную гонку с раздельным стартом на 33 км со стартом и финишем в Кане.

Маршрут 5 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

Эвенепул на 16 секунд опередил победителя вчерашнего этапа, словенца Тадея Погачара из UAE Emirates. Топ-3 замкнул итальянец Эдоардо Аффини из Visma Lease a Bike. Для Эвенепула это вторая в карьере победа на этапах Тура, первую он одержал в прошлом году, также в разделке.

Погачар благодаря второму месту на сегодняшнем этапе перехватил у Матье Ван дер Пула желтую майку лидера общего зачета. Главным разочарованием этапа стал Йонас Вингегор из Visma Lease a Bike. Главный соперник Погачара показал лишь 13-й результат, проиграв Эвенепулу 1 минуту и 21 секунду.

Результаты пятого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 10 июля, в рамках 6 этапа гонщики преодолеют 202 км холмистой дистанции из Байе до Вир Норманди.