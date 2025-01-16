Травма Эвенепула, Вингегор не едет на Джиро. Дайджест новостей из мира велоспорта

До старта нового сезона большого шоссейного велоспорта осталось уже меньше недели: 21 января в Австралии начнется первая гонка Мирового тура, Тур Даун Андер. Однако в межсезонье в мире велоспорта также происходит немало интересного. Вашему вниманию дайджест главных новостей межсезонья из мира шоссейного велоспорта.

На следующий день после представления маршрута Джиро д'Италия Visma Lease a Bike провела свою презентацию сезона-2025, рассказав о календарных планах главных звезд команды. Главная новость – Йонас Вингегор от участия в Джиро отказался, и можно лишь догадываться, связано ли это с маршрутом "Корса роза". В любом случае, датчанин в 2025 году поедет Тур де Франс и Вуэльту.

Большой целью Вингегора на осень будет не только испанская супепрмногодневка, но и чемпионат мира в Руанде, групповая гонка которого будет очень сложной по рельефу – 5500 метров набора высоты. Что касается первой половины года, то Йонас начнет сезон на Вольта Альгарве (19 – 22 февраля), также выступит на Париж – Ницца (8 – 16 марта) и Вуэльте Каталонии (24 – 30 марта). К Тур де Франс Вингегор будет готовиться через Критериум Дофине (8 – 15 июня).

Что касается Воута Ван Арта, то он планирует выступить как на Джиро, так и на Туре. При этом, участие в "Корса роза" не означает пропуск весенней классической кампании: бельгиец поедет всю серию однодневок на брусчатке, включая Тур Фландрии и Париж – Рубе. Чтобы хоть немного разгрузить свою весну, Ван Арт пропустит Страде Бьянке и Милан – Санремо.

Team Visma Lease a Bike

На "Классичиссиме" главной ставкой Visma Lease a Bike будет Олав Коой. Что интересно, нидерландский спринтер также поедет на Джиро, и будет интересно понаблюдать за тем, как они будут делить с Ван Артом статус главного спринтера команды.

Главной ставкой Visma Lease a Bike на общий зачет Джиро в отсутствие Вингегора будет новобранец команды, Саймон Йейтс. После этого он поедет Тур в качестве помощника датчанина. Весной в программе британца будут Тиррено – Адриатико и Тур Каталонии.

Что касается Маттео Йоргенсона, то он будет защищать титул победителя Париж – Ницца и проедет сезон фламандских классик. Выступление на Париж – Рубе не планируется. На Тур де Франс американец поедет в статусе гонщика №2 в командной иерархии.

Уже известны полные составы Visma Lease a Bike как на Джиро, так и на Тур. В Италию, кроме Йейтса, Ван Арта и Кооя, поедут также Вилко Келдерман, Стивен Круйсвейк, Дилан Ван Баарле, Барт Леммен и Эдоардо Аффини. На Туре, кроме Вингегора, Йоргенсона, Йейтса и Ван Арта, также выступят Сепп Кусс, Виктор Кампенартс, Тиш Беноот и Кристоф Лапорт.

Пропустит Джиро не только Вингегор, но и Ремко Эвенепул. Правда, причины его отсутствия совсем другие. Травмы, полученные в результате падения на тренировке в начале декабря, оказались серьезнее, чем прогнозировалось изначально. Бельгиец вернется в гонки лишь в середине апреля и не успеет выйти на пик формы к Джиро.

Вероятнее всего, Эвенепул начнет свой сезон с дебюта на Амстел Голд Рейс, после чего проедет Льеж – Бастонь – Льеж. Главной целью капитана Soudal Quick Step на 2025 год станет Тур де Франс. Ремко также планирует выступить на чемпионате мира в Руанде и уже сделал необходимые прививки для поездки в Африку.

В отсутствие Эвенепула капитаном Soudal Quick Step на Джиро будет Микель Ланда. Вторым Гран туром баска в сезоне, вероятнее всего, станет Вуэльта. Что касается Тима Мерлира, то он, скорей всего, поедет на Тур де Франс, однако без спринтерского поезда: команда будет сформирована вокруг Эвенепула.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Стал известен и календарь на 2025 год Тадея Погачара. Как и ожидалось, защищать титул на Джиро словенец не будет, как минимум на год откладывается дебют на Париж – Рубе. Весной лидер UAE Emirates выступит на трех Монументах: Милан – Санремо, Туре Фландрии и Льеж – Бастонь – Льеж. Главная цель сезона – Тур де Франс. Также Погачар попытается впервые в карьере выиграть Вуэльту и поедет в Руанду защищать свой титул чемпиона мира.

А вот его соотечественник, Примож Роглич, свое участие в Джиро подтвердил. Также гонщик Red Bull Bora планирует выступить и на Тур де Франс, однако на "Большой петле" статуса безоговорочного капитана команды у него не будет. Александр Власов поедет на Тур и Вуэльту, Хиндли – на Джиро и Вуэльту.

Энрик Мас снова избегает своего дебюта на Джиро, хотя это выглядело вполне логичным решением после нескольких подряд провалов на Тур де Франс. Однако в 2025 году испанец в который раз поедет привычную связку Тур+Вуэльта. А вот его партнер по Movistar Найро Кинтана на Джиро выступит, после чего пропустит "Большую петлю" и поедет Вуэльту вместе с Масом.

Поедет Джиро и Эйнер Рубио, а новичок Movistar и одно из открытий прошлогодней Вуэльты, Пабло Кастрильо, выступит на Тур де Франс. В 2025 году дебютирует на Джиро один из лидеров Groupama FDJ, Давид Годю, он после этого поедет и на Тур де Франс.

Леннерт Ван Этвелт после перехода Максима Ван Гилса в Red Bull Bora станет ключевой фигурой для Lotto. В этом году талантливый бельгиец выступит на Туре ОАЭ, Омлооп Хет Нюсблад, Страде Бьянке, Туре Каталонии, Туре Фландрии, Флэш Валлонь, Льеж – Бастонь – Льеж, Туре Романдии, Тур де Франс и Вуэльте.

Герэйнт Томас instagram.com/geraintthomas86

В конце декабря Герэйнт Томас объявил о том, что 2025 год станет для него последним в карьере. В свой прощальный сезон гонщик Ineos Grenadiers планирует выступить на Туре Даун Андер, Вольте Альгарве, Тиррено – Адриатико, Вуэльте Каталонии, Тур де Франс и домашнем Туре Британии.

Покинул Ineos Grenadiers Элия Вивиани. Слухи отправляли итальянского спринтера в Q36.5, однако у этой команды пока нет свободных мест в ростере.

В это межсезонье из Ineos Grenadiers в Q36.5 уже перешел Том Пидкок. Он отказался от выступлений в велокроссе в этом году, британец собирается как следует подготовиться к сезону весенних классик и летнему сезону маунтинбайка и чемпионату мира по этой дисциплине. Планирует Пидкок выступить и на чемпионата мира на шоссе. Том уже заявил, что участвовать в Тур де Франс не планирует, хотя шансы Q36.5 получить уайлд-кард на "Большую петлю" и так невысоки.

А вот шансы попасть на Джиро у Пидкока и компании появились. Организаторы "Корса роза" поставили ультиматум Tudor Cycling: если они не гарантируют участия в Джиро Жулиана Алафилиппа или Марка Хирши, то уайлд-кард швейцарский проект не получит, вместо них приглашение достанется именно Q36.5.

Остается непонятной ситуация вокруг Калеба Юэна, который внезапно исчез из состава Jayco AlUla на Тур Даун Андер и со страницы на официальном сайте команды. Официально о расторжении соглашения стороны до сих пор не объявили. По слухам, Юэн тайно вел переговоры с XDS Astana. Договориться в итоге не удалось, однако о переговорах узнало руководство Jayco AlUla и решило отстранить гонщика. Дальнейшая судьба звездного спринтера пока не известна.

Калеб Юэн instagram.com/calebewan

Decathlon Ag2r продлил контракт с действующим чемпионом Франции в групповой гонке, Полем Лапейра. Новое соглашение с 24-летним гонщиком рассчитано до конца 2027 года. Его одноклубник и партнер по команде Бенуа Конефруа начнет сезон с опозданием: он пропустит примерно месяц из-за травмы колена.

Бен Херманс объявил о завершении карьеры после того, как не сумел найти себе команду на 2025 год. Главными успехами в карьере 38-летнего бельгийца стали победы на Флеш Брабансонн-2015 и в общем зачете Тура Омана-2017.

Еще до Тура Даун Андер в Австралии состоялся национальный чемпионат. Разделку выиграл Люк Плапп, который на 8 секунды опередил Джея Вайна. В групповой гонке тот же Плапп завоевал серебро, а сольную победу благодаря ранней атаке одержал его партнер по команде Jayco AlUla Люк Дарбридж.