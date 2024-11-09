Рекордсмен Тур де Франс объявил о завершении карьеры

Легендарный британский велогонщик Марк Кевендиш на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

Последней командой в его карьере была Астана, за которую он выступал в 2023-2024 годах.

Кевендиш считается одним из лучших спринтеров в истории велоспорта. В 2024 году он стал рекордсменом по количеству побед на этапах Тур де Франс (35), превзойдя достижение Эдди Меркса (34).

Также британец в 2011 году стал чемпионом мира в групповой гонке, а в 2009 году выиграл легендарную однодневку Милан – Санремо. На его счету 17 побед на этапах Джиро д'Италия и 3 – на Вуэльте.

Кроме Астаны, в своей карьере Кевендиш выступал за такие команды как Sparklasse, T-Mobile (HTC Columbia), Sky, Quick Step, Dimension Data и Bahrain McLaren.

Последней гонкой в карьере британца станет выставочный Критериум Сингапура, который пройдет в воскресенье, 10 ноября.