Королевское прощание сэра Марка. Кэвендиш уходит на пенсию абсолютной легендой

С третьего раза это таки произошло. В субботу, 9 ноября Марк Кэвендиш объявил о завершении карьеры. Прощание великого британца с профессиональным спортом состоялось на выставочном критериуме в Сингапуре, однако на официальных гонках легендарный спринтер в последний раз выступил еще на Тур де Франс в июле. На той самой "Большой петле " 2024 года, во время которой он окончательно вписал свое имя в историю велоспорта золотыми буквами, одержав рекордную, 35-ю в карьере победу на этапах и превзойдя достижение самого Эдди Меркса.

Однако этого рекорда могло и не быть. Кэвендиш уже дважды был в одном шаге от завершения карьеры. Впервые – в 2020 году. 11 октября Марк финишировал 74-м на известной бельгийской однодневке Гент-Вевельгем, и после финиша в слезах дал короткое интервью, в котором сказал о том, что это была, вероятно, его последняя гонка в карьере.

Говорил Марк, очевидно, на эмоциях, на разочаровании после очередной неудачной гонки, потому что после этого в течение 10 дней принял участие еще в трех бельгийских однодневках: Схельдепрейсе, Туре Фландрии и Брюгге – Де Панне. Впрочем, все это происходило на фоне глубокого спада в карьере Кэвендиша, и в тот момент не было никаких сомнений в том, что сезон 2020 года действительно станет последним для Марка. Британец казался сбитым летчиком, лучшие годы которого остались далеко позади. Большое количество падений, травм, ужасные результаты в течение нескольких сезонов подряд – выглядело так, будто шанс уйти на пенсию красиво он давно и безнадежно упустил.

Во второй раз Кевендиш был в шаге от завершения карьеры в прошлом, 2023 году. И снова не на мажорной ноте, а со слезами на глазах. После провальных 2017 – 2020 годов Марк все-таки решил остаться в спорте и чудом нашел себе команду на следующий сезон: Кэв вернулся в Quick Step. Под крылом Патрика Лефевра расцветало немало спринтеров, сумел найти свою очередную (уже далеко не вторую) молодость и британец.

Еще 4 победы на этапах Тур де Франс (и вторая в карьере зеленая майка на финише в Париже) позволили Марку сравняться с рекордсменом, Эдди Мерксом, который выигрывал на "Большой петле" 34 раза. Однако 2022 год для британца выдался гораздо слабее, и Лефевр без каких-либо сентиментов оставил его вне состава Quick Step на Тур де Франс, отдав предпочтение более молодому Фабио Якобсену.

Тем не менее от своей мечты стать единоличным рекордсменом Кэвендиш не отказался. Проблема заключалась лишь в том, что в Марка уже практически никто не верил, и было крайне трудно найти команду, которая дала бы место в составе на Тур де Франс. Договориться удалось лишь с Астаной, однако это выглядело шагом отчаяния: одна из беднейших команд Мирового тура, которая, к тому же, никогда не была спринтерской и не обладала никакими навыками в развозе спринтеров на топовых гонках. Надежды были только на нидерландца Кееса Бола, который в то же межсезонье перешел из DSM.

Марк Кевендіш

Вся первая половина сезона-2023 в исполнении Кэвендиша оптимизма не добавляла. Ни одной победы и в целом немного финишей на высоких местах. Однако все внезапно изменилось на последнем этапе Джиро д'Италия: Марк неожиданно победил в Риме и вдохнул новую жизнь в свою мечту о 35-й победе на Туре. Однако сам британец заранее предупредил, что попытка побить рекорд будет только одна: это его последний сезон в карьере.

"Большая петля" началась для Марка неоднозначно. С одной стороны, было видно, что скорости при нем, с физической готовностью все неплохо. Однако с развозом у Астаны были большие проблемы, и каждый раз Кэвендишу приходилось начинать спринт с очень далеких позиций. На седьмом этапе до Бордо Марк решил рискнуть, и, снова оказавшись в глубине, начал свой спринт очень рано. Это почти сработало, гонщик Астаны вырвался на оперативное пространство и создал небольшой запас над конкурентами, однако Яспер Филипсен на последних метрах все же сумел его опередить.

Тогда казалось, что рано или поздно такие настойчивые попытки Кэвендиша таки принесут ему желанную 35-ю победу. Однако на следующий день было тяжелое падение. Одно из таких, которые разрушают все планы и мечты: перелом ключицы – и Марк сходит со своего прощального Тура. Опять слезы на глазах в, как тогда казалось, последний день в карьере.

🚴🇫🇷 | Nee! Mark Cavendish is het grootste slachtoffer van een val in de buik van het peloton. De sprinter grijpt direct naar zijn schouder en is inmiddels afgestapt. 😔😔 #TDF2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wXyIeBUYsz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 8, 2023

💔 𝐃𝐄𝐒𝐆𝐀𝐑𝐑𝐀𝐃𝐎𝐑



😓 La imagen de Cavendish completamente hundido y obligado a abandonar su último Tour de Francia sin opción de batir a Eddy Merckx. #TDF2023 | #TourEurosport pic.twitter.com/E0clfeGWXx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2023

На следующий же день генеральный менеджер Астаны Александр Винокуров заявил о том, что, если Кэвендиш захочет остаться еще на год – контракт ему предложат охотно. Британцу понадобилось несколько месяцев на размышления, но, в конце концов, мечта о рекорде перевесила усталость от длительной и сложной карьеры и желание семьи чаще видеть мужа и отца дома. Марк остался еще на год, а на усиление его спринтерского поезда Астана подписала Микаэля Моркова – одного из лучших разгоняющих современности.

Как и в прошлом году, старт сезона не давал веских оснований для оптимизма, как и первые этапы самого Тур де Франс. Откровенно говоря, сам Кэвендиш не выглядел голодным хищником, который готов идти на любой риск ради успеха на финише. Показательным в этом плане был третий этап до Турина, который давал спринтерам первый шанс побороться за победу. Марка отсекло от пелотона завалом на последних километрах, однако в финишном интервью британец не горевал по поводу упущенного шанса, а радовался, что избежал падения и остался целым. Откровенно говоря, в тот момент Кэв казался старым, уставшим от спортивной жизни ветераном, который хочет проводить больше времени с детьми, а не рисковать своим здоровьем ради побед.

Но насколько же обманчивым было это впечатление! Пятый этап снова давал шансы спринтерам, и на этот раз гонщик Астаны уже участвовал в борьбе за победу. Как только у Кэвендиша появилось оперативное пространство вдоль левого бортика – он моментально ринулся туда, забыв о безопасности – и своей, и соперников. Все как в лучшие годы. Марк одержал заветную победу, и, хотя его маневры на финишной прямой была на грани (а то и за гранью) фола, судьи не решились срывать исторический момент. Просто не посмели.

Как оказалось, это был единственный шанс Кэвендиша победить: ни на одном из следующих этапов Тура он не был близок к успеху. Возможно, уже и мотивации не было: мечта, ради которой он шел на такие жертвы и страдания, осуществилась. Дважды побывав в шаге от завершения карьеры, Марк решил продолжать в погоне за большой целью. Замечательный урок того, что стоит бороться до конца, а не слушать скептиков, которые списали тебя со счетов. Кэвендиш уходит на пенсию абсолютной легендой, достигнув практически всего, чего мог достичь в современном велоспорте чистый спринтер.

Первые шаги: трек и перестроенный T-Mobile

Свой путь в велоспорте, как и большинство английских звезд, Марк начинал с трека, где у британцев, в отличие от шоссе, были долгие и славные традиции. В 2005 году он громко заявил о себе, в 20-летнем возрасте став чемпионом мира в мэдисоне. В дальнейшем, даже несмотря на переход на шоссе, Марк продолжал практиковать трек, и еще дважды повторял свой успех в мэдисоне – в 2008 и 2016 годах. В том же 2016 году британец завоевал серебро Олимпиады в Рио в омниуме.

Однако, у Кэвендиша было понимание того, что вершиной пирамиды велоспорта является шоссе, и постепенно трек отступал на второй план в списке его приоритетов. Еще в 2005 году он подписал контракт с немецкой континентальной командой (третий дивизион мирового шоссейного велоспорта) Sparkasse, где за два года проявил себя как один из самых перспективных спринтеров мира.

Марк Кевендіш Getty Images

Успехи молодого британца не могла не заметить главная команда Германии, знаменитый T-Mobile. Этот проект переживал эпоху трансформации. На протяжении всей своей истории T-Mobile (ранее – Deutsche Telekom) была, прежде всего, командой генеральщиков – Яна Ульриха, Андреаса Клёдена, Александра Винокурова. Однако в 2007 году, когда к проекту присоединился Кевендиш, в команде начались фундаментальные изменения. T-Mobile после ряда допинг-скандалов, фигурантами которых были, в том числе, и гонщики немецкой команды, сворачивал свою работу на рынке велоспорта.

К счастью, команда с такими огромными традициями не закрылась, но полностью меняла источники финансирования и теряла свое немецкое лицо. После короткого промежуточного периода под названием HighRoad команда трансформировалась в HTC Columbia. Менялась не только вывеска, но и приоритеты. Под руководством Боба Стэплтона HTC Columbia превратилась из команды многодневников в машину для штамповки побед на классиках и этапах многодневок. И спринтер-вундеркинд, который в первый сезон на элитном уровне одержал аж 11 побед, идеально вписывался в эту концепцию с перспективой стать центральной фигурой проекта.

2008 – 2011 годы: период доминации

И главной звездой HTC Columbia Кэвендиш стал, наверное, даже раньше, чем ожидалось. Уже 2008 год принес Марку 4 победы на этапах Тур де Франс и 2 – на Джиро д'Италия. 2009 год стал, наверное, лучшим в карьере британца: еще 6 побед на "Большой петле" и 3 – на "Корса роза". А март 2009 года принес Кэвендишу первую и единственную в карьере победу на Монументе. Поскольку британец всегда был чистым, "паркетным" спринтером, выиграть он мог только один из пяти Монументов – Милан – Санремо. И он это сделал с первой же попытки. Впрочем, со способностью терпеть рельеф у Марка были такие большие проблемы, что в дальнейшем он лишь однажды был близок к повторению успеха на "Классичиссиме" – пятое место в 2014 году.

А на Гран турах Кэвендиш продолжал непрерывно штамповать победы. В 2010 году – еще 5 побед на Туре и 3 – на Вуэльте. На испанской супермногодневке лидер HTC Columbia также впервые в карьере выиграл спринтерский зачет Гран тура.

Марк Кевендіш Men's Health

2011 год давал Марку исторический шанс. Очень редко маршрут групповой гонки чемпионата мира бывает настолько равнинным, чтобы шансы на победу имели чистые спринтеры вроде Кэвендиша. Однако в 2011 году случился именно такой случай: мундиаль проходил в Копенгагене при полном отсутствии трудностей рельефа. И своим шансом британец воспользовался, одержав победу, которая, как оказалось, ознаменовала собой завершение эпохи тотального доминирования Марка в спринте. Милан – Санремо, радужная майка чемпиона мира, 20 побед на этапах Тур де Франс, 7 на Джиро и 3 на Вуэльте – феноменальный урожай за четырехлетний отрезок. Однако период беззаботной гегемонии остался позади, а впереди Марка ждали американские горки – взлеты и падения, возвращение на вершину и длительные спады в карьере.

2012 год: неудачный союз со Sky

Несмотря на огромные успехи HTC Columbia, в 2011 году спонсоры команды прекратили финансирование. На этот раз руководству найти новых партнеров не удалось, и проект закрылся.

Тем не менее, в 2010 году была создана команда Sky. Медиаимперия Руперта Мердока хотела создать команду №1 в мире и выделяла на это практически неограниченный по меркам велоспорта бюджет. При этом, перед менеджментом была поставлена четкая задача: у проекта должно быть британское лицо. Казалось бы, кто подходит на роль этого лица лучше, чем Кэвендиш?

Главная звезда британского велоспорта в радужной майке чемпиона мира в масштабном британоцентричном мегапроекте – казалось, пазл сошелся просто идеально. Однако на деле все было не так просто. Перед Sky поставили задачу выиграть общий зачет Тур де Франс, и на эту роль Кэвендиш точно не подходил. За желтую майку в Париже должен был бороться другой звездный экс-трековик, Брэдли Уиггинс, который еще в 2009 году в команде Джонатана Уотерса Garmin внезапно проявил себя как сильный генеральщик и финишировал на "Большой петле" четвертым. Компанию ему составил Крис Фрум, который сенсационно стал вице-чемпионом Вуэльты-2011.

Марк Кевендіш Getty Images

В этом и был корень проблемы. Кэвендиш в HTC Columbia привык быть центральной фигурой проекта, в Sky команда была выстроена под победу в общем зачете, и Марк выглядел в этом коллективе инородным телом. Тур де Франс-2012 завершился для подопечных Дэйва Брэйлсфорда тотальным триумфом – Уиггинс и Фрум заняли первые два места в общем зачете. Однако сам Кэвендиш довольным не был: недостаточная помощь от партнеров на спринтерских финишах и "всего" 3 победы на этапах – наименьший урожай за 5 лет. Да, британец стал первым гонщиком в истории, который четыре раза подряд выиграл заключительный этап Тура на Елисейских полях, однако общий уровень результатов не соответствовал амбициям и ожиданиям.

Впрочем, нельзя сказать, что нацеленность на помощь Уиггинсу за Фруму была единственной причиной ухудшения результатов Марка. На Джиро д'Италия он был лидером команды, однако одержал лишь две победы на этапах. Спад в результатах Кэвендиша связывали также с тем, что рядом с британцем не было его звездного разгоняющего Марка Рэншоу. Он считался едва ли не лучшим в мире в своем ремесле и был соавтором всех главных успехов Кэва в период выступлений за HTC Columbia, их взаимодействие, казалось, находится на телепатическом уровне. Однако в 2012 году австралиец решил, что пора самому попробовать себя в роли спринтера, и пошел в Rabobank. И этот эксперимент оказался неудачным для всех сторон.

В любом случае, было понятно, что в Sky Кэвендиш не сможет получать поддержку того уровня, которого он заслуживает, и уже в конце 2012 года он британский проект покинул.

2013 – 2015: первый заход в Quick Step

Марк отправился в легендарную бельгийскую команду Quick Step. Выбор выглядел довольно удачным, учитывая, что проект Патрика Лефевра в тот момент перехватывал статус рая для чистых спринтеров и машины для штамповки побед на отдельных этапах. Уже в первый сезон британец одержал 5 побед на этапах Джиро и 2 – на Туре. Однако Кэв больше не выглядел той доминирующей силой, которой был во времена выступлений за HTC Columbia.

В 2014 году Марк после двух лет разлуки воссоединился с Рэншоу, и этот дуэт больше не разрывался вплоть до самого завершения карьеры австралийца в 2019 году. Продолжали они сотрудничество и после этого: австралиец числился в командах Кэвендиша в роли спринтерского консультанта.

Марк Кевендіш і Марк Реншоу instagram.com/markrenshaw1

Однако воссоединение супердуэта желаемого эффекта не принесло. На небосклоне мирового спринта зажглись новые звезды – Марсель Киттель, Петер Саган. 2014 год стал для Кэвендиша первым со времен дебютного сезона в T-Mobile (2007 год), когда британец не выиграл ни одного этапа на Гран турах: Джиро и Вуэльту он не ехал, а с "Большой петли" сошел в результате падения уже на втором этапе.

Не намного лучше был и 2015 год – только одна победа на Туре. Именно тогда впервые пошли разговоры о том, что пик карьеры Кэвендиша остался позади. Спринт – специализация очень "молодая": здесь звезды обычно восходят рано, и при этом угасают также далеко не в ветеранском возрасте. Казалось, что молодое поколение во главе с Киттелем просто сильнее и мощнее.

Марк Кевендіш instagram.com/oakleybike

Еще одним спринтером, который оттеснил Кэвендиша на второй план, был его экс-партнер по HTC Columbia Андре Грайпель. Отношения у них были особенные. Долгое время в HTC Columbia немец был полностью в тени звездного британца, оставался вне состава на главные гонки сезона и был вынужден довольствоваться доминированием на второстепенных соревнованиях. Или на "дерьмовых маленьких гонках", как назвал их однажды Марк, описывая послужной список Грайпеля.

Однако переход в Lotto позволил Андре раскрыться в полной мере и на некоторое время заставить Кэвендиша глотать за ним пыль. Впрочем, как ни парадоксально, именно после того, как немец оказался в разных командах с Марком и начал его периодически обыгрывать, их отношения улучшились: Грайпель заслужил уважение Кэва своими победами.

2016 – 2019: возрождение и упадок в Dimension Data

"Сбитым летчиком" считал британца и генеральный менеджер Quick Step Патрик Лефевр. Колоритный бельгиец без лишних сантиментов прекратил сотрудничество с Марком, променяв его на более молодого и сильного на тот момент Киттеля. А Кэвендиш вместе с Реншоу отправились в южноафриканскую Dimension Data.

И первый сезон в новой команде вдохнул в легендарного британца новую жизнь. Кэв выиграл четыре этапа Тура и впервые в карьере – хотя и всего на один день – примерил желтую майку лидера. Марк вернул себе статус лучшего спринтера мира, однако ненадолго. В 2017 году он остался без единой победы на Гран турах. На четвертом этапе Тура на финишной прямой он столкнулся с Петером Саганом. Поиски виновного в столкновении двух звезд превратились в масштабную полемику, однако в результате гонку покинули оба: Кэвендиш – из-за полученных в результате падения травм, словак – по причине дисквалификации.

Этот инцидент стал началом самого сложного периода в карьере Марка. Тяжелые падения случались одно за другим, а вирус Эпштейна-Барра в августе 2018 года только усугубил ситуацию. Казалось, что с возрастом реакция и координация движений Кэвендиша ухудшились, а отказаться от своей агрессивной манеры ведения борьбы он не может, что делало его пребывание в пелотоне опасным как для самого британца, так и для окружающих гонщиков.

Переход в Bahrain McLaren в 2020 году не позволил Марку повторить трюк с Dimension Data и хотя бы на один сезон вдохнуть новую жизнь в свою карьеру. Ну а дальше были те самые слезы после Гент-Вевельгем, возвращение в Quick Step и все остальные яркие события заключительного этапа карьеры, о которых уже было сказано выше.

В истории мирового спорта было и есть немало легенд, чья карьера развивалась максимально благополучно: без серьезных травм, глубоких спадов и громких скандалов. Безусловно, жизненный путь таких спортсменов вызывает огромное восхищение и уважение, однако они не дарили тех эмоций и переживаний, которые мы получали от каждого возвращения Кэвендиша на вершину после очередного длительного и, казалось бы, безнадежного спада. Несмотря на все невзгоды, которые случались на жизненном пути Марка, на пенсию он ушел безоговорочной легендой, символом целой эпохи и, возможно, лучшим спринтером в истории велоспорта.