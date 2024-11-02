Итоги сезона. Феноменальный Погачар, прогресс О'Коннора и рекорд Кэвендиша

Первые числа ноября – это начало межсезонья в шоссейном велоспорте. Последние штрихи в формировании составов команд на следующий сезон, презентации маршрутов Джиро д'Италия и Тур де Франс, прощание со спортом многих именитых ветеранов. Самое время подвести итоги долгого, насыщенного и во многом исторического сезона.

Герои сезона

5. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin Deceuninck)

Пятое место в этой номинации максимально дискуссионное, по версии L'Equipe Яспер Филипсен не вошел даже в десятку претендентов на Velo d'Or – Золотой велосипед, аналог футбольного Золотого мяча. Да, гонщик Alpecin Deceuninck в 2024 году потерял статус безоговорочно лучшего спринтера мира, одержал "всего" три победы на этапах Тур де Франс и уступил Биньяму Гирмаю в борьбе за зеленую майку лучшего в очковой классификации "Большой петли".

Яспер Філіпсен instagram.com/jasperphilipsen

Однако плюсы все-таки перевесили. В 2024 году Филипсен окончательно перестал быть гонщиком одной специализации и закрепился в статусе топового однодневщика. В конце марта бельгиец выиграл свой первый Монумент – Милан – Санремо, а в апреле второй раз подряд финишировал вторым на Париж – Рубе. 11 побед в сезоне (2 из которых – это очковые зачеты Тура Бельгии и Renewi Tour) – не впечатляющий показатель для спринтера топ-уровня. Однако качество этих побед и результатов Филипсена в целом делает его, безусловно, одним из лучших гонщиков сезона.

4. Примож Роглич (Словения, Red Bull Bora)

Для Приможа Роглича 2024 год также был очень неоднозначным. Он сменил команду, Red Bull Bora выстроила весь свой сезон вокруг проекта под названием "долгожданная победа Роглича на Тур де Франс", пожертвовав ради этого амбициями многих других звездных гонщиков и создав напряженную атмосферу в коллективе.

Проект своей цели не достиг: Роглич в очередной раз сошел с Гран тура из-за падения. При этом, послевкусия упущенной возможности победить не осталось. 12 этапов, которые провел Примож на Туре до схода, оставили четкое понимание: его потолком было третье место в общем зачете.

Прімож Рогліч Red Bull Bora Hansgrohe

Весенняя часть сезона для капитана Red Bull Bora также была неудачной. На Париж – Ницца он лишь замкнул топ-10 общего зачета, после чего в результате нескольких падений подряд сошел с Тура Страны Басков.

При этом, в 2024 году Роглич накануне Тур де Франс выиграл Критериум Дофине, а в сентябре в четвертый раз в карьере стал победителем Вуэльты, повторив рекорд Роберто Эраса. Набор достижений, который, несмотря на все разочарования, делает 34-летнего словенца одним из героев нынешнего сезона.

3. Матье Ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin Deceuninck)

По состоянию на апрель текущего года Матье Ван дер Пул выглядел главным претендентом на победу в этой номинации. Голландец выдал просто невероятную весеннюю кампанию, блестяще выступив на первых четырех Монументах сезона. На Милан – Санремо он финишировал лишь десятым, однако сделал решающий вклад в успех своего партнера по команде Яспера Филипсена.

После этого был победный дубль на Туре Фландрии и Париж – Рубе в радужной майке действующего чемпиона мира, причем, побеждал Ван дер Пул в доминирующем стиле – пусть и в отсутствие своего вечного соперника, Воута Ван Арта. Завершил весеннюю кампанию гонщик Alpecin Deceuninck довольно неожиданным третьим местом на Льеж – Бастонь – Льеж.

Матє Ван дер Пул instagram.com/mathieuvanderpoel

Середина сезона, включая Тур де Франс, получилась смазанной. 0 побед на этапах и не всегда добросовестное исполнение обязанностей главного разгоняющего все того же Филипсена на "Большой петле", после чего – лишь 12-е место в групповой гонке Олимпиады в Париже, где Матье считали главным фаворитом.

Концовка сезона получилась неоднозначной. С одной стороны, Ван дер Пул второй раз за сезон (после третьего места на Льеж – Бастонь – Льеж) приятно поразил своим умением терпеть рельеф и завоевал бронзу еще более горной групповой гонки чемпионата мира.

Однако после этого голландец удивил своим решением пропустить Ломбардию – тот из пятерки Монументов, где у него, казалось бы, наименьшие шансы на победу. 2024 год давал Ван дер Пулу беспрецедентные шансы на "Гонке опавших листьев": лучшая в карьере горная форма самого Матье и необычно простой по рельефу маршрут Ломбардии. Тем не менее капитан Alpecin Deceuninck Ломбардию пропустил. Конечно, глядя на космический перфоманс Тадея Погачара, вряд ли можно говорить о том, что Ван дер Пул упустил шанс победить, но заехать на подиум ему было вполне по силам.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick Step)

Результатов, которых добился Ремко Эвенепул в 2024 году, в 90% случаев было бы достаточно для того, чтобы стать лучшим велогонщиком года, однако бороться с космическим Тадеем Погачаром не может даже бельгиец. В апреле капитан Soudal Quick Step получил сложную травму в результате падения на Туре Страны Басков, из-за чего пропустил кампанию арденских классик и вернулся к гонкам только в июне.

Тем не менее, и до травмы, и после нее Эвенепул выглядел блестяще. На старте сезона Ремко выиграл две гонки в Португалии и стал вторым в общем зачете Париж – Ницца. После травмы было бледное выступление на Критериуме Дофине в процессе подготовки к Тур де Франс, однако на самой "Большой петле" Ремко очень приятно удивил, замкнув топ-3 общего зачета. Достичь чего-то большего в борьбе с такими монстрами, как Погачар и Йонас Вингегор, наверное, было невозможно.

Ремко Евенепул instagram.com/remco.ev

Ну а потом наступила Олимпиада в Париже, которая стала настоящим бенефисом Эвенепула. Золото в разделке было целиком и полностью заслугой самого Ремко, в то время как победа в групповой гонке – в значительной степени и тактическим триумфом сборной Бельгии. Пока все пасли Воута Ван Арта, Эвенепул пошел в сольную атаку и выстоял под натиском пелотона. Первый в истории абсолютный олимпийский чемпион – уникальное достижение. Завершил сезон гонщик Soudal Quick Step вторым подряд титулом чемпиона мира в разделке и вторым местом на Ломбардии.

Два золота на Олимпиаде, одно – на чемпионате мира... Блестящие результаты, однако больше всего в этом сезоне поразило выступление Эвенепула на Тур де Франс. До нынешнего сезона способности Ремко как многодневщика на Гран туры вызывали очень много сомнений, даже несмотря на победу на Вуэльте-2022. Однако в 2024 году бельгиец просто колоссально прибавил как генеральщик, и кто знает, не способен ли он сделать еще один столь же весомый шаг вперед в следующем году. Эвенепул начал заниматься велоспортом очень поздно, поэтому, вполне возможно, мы еще даже близко не знаем потолка его возможностей.

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Emirates)

Здесь и говорить нечего. Тадей Погачар был не просто лучшим гонщиком 2024 года, но и выдал один из сильнейших (если не самый сильный) сезон в истории велоспорта – нечто похожее демонстрировал лишь Эдди Меркс в период расцвета своей карьеры.

Нацелившись на дубль Джиро+Тур, Погачар разгрузил первую половину сезона, и суммарно в 2024 году провел 58 гоночных дней, в которых одержал 24 победы – статистика, которая, казалось, под силу только топовым спринтерам вроде Марка Кевендиша или Алессандро Петакки.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Еще больше поражает не количество, а качество этих побед. Погачар первым с 1998 года выиграл Джиро и Тур в один сезон, добавил к этому групповую гонку чемпионата мира (третий в истории обладатель "тройной короны"), два Монумента (Льеж – Бастонь – Льеж и Ломбардию) и один неофициальный "шестой Монумент" – Страде Бьянке в начале марта. Вдобавок к этому – третье место на Милан – Санремо, триумф в общем зачете Тура Каталонии с 4 победами на 7 этапах, успехи на Гран-При Монреаля и Джиро дель Эмилия.

Просто впечатляющий список достижений, и это еще даже не учитывая то, каким образом эти победы добывались. Страде Бьянке, Льеж – Бастонь – Льеж, чемпионат мира и Ломбардия были выиграны ранними, доминирующими сольными атаками, с которыми ничего не мог сделать целый пелотон. Джиро была выиграна с преимуществом в 9 минут и 56 секунд в общем зачете – самое большое преимущество в генеральной классификации Гран туров за более чем 40 лет. На Туре Погачар демонстрировал космические ваты и бил рекорды легендарных подъемов. Трудно представить, каким образом в современном велоспорте при нынешнем уровне конкуренции можно выдать более впечатляющий сезон. Погачар уже навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта, и нам посчастливилось иметь возможность наблюдать за этим вживую.

Открытие сезона

Исаак Дель Торо (Мексика, UAE Emirates)

Исаак Дель Торо – это очередной пример топового скаутинга UAE Emirates на молодежном уровне. Год за годом команда Мауро Джанетти выигрывает борьбу за всех самых горячих молодых проспектов, после этого успешно интегрируя их во взрослый велоспорт. Очередным в этом списке стал Исаак дель Торо.

В 2023 году мексиканский вундеркинд в блестящем стиле стал победителем Тур де ль'Авенир – Тур де Франс для молодых, выиграв при этом также горный и спринтерский зачеты многодневки. Дебют на взрослом уровне также получился впечатляющим – времени на раскачку не понадобилось. Уже в январе Дель Торо замкнул топ-3 общего зачета Тура Даун Андер, после этого были четвертое место на Тиррено-Адриатико (при чем не в капитанском статусе – Дель Торо помогал Хуану Аюсо, который в итоге занял второе место).

Ісаак дель Торо instagram.com/isaac_deltoro_romero1

В апреле – седьмое место на Туре Страны Басков (опять же, не в капитанском статусе в UAE Emirates) и победа на Вуэльте Астурии. Впечатляющий дебют в профессионалах для 20-летнего гонщика, не правда ли?

Вторая половина сезона для Дель Торо получилась не столь удачной, на дебютном Гран туре в карьере, Вуэльте, он не впечатлил, хотя после того, как все гонщики UAE Emirates потеряли шансы на самые высокие места в общем зачете, свободу действий Исаак имел полную. Впрочем, даже несмотря на такое окончание, дебютный сезон для Дель Торо в профессионалах был очень удачным и не оставил никаких сомнений в способности мексиканца вырасти в звезду первой величины.

Максим Ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny)

Максим Вал Гилс, в отличие от того же Дель Торо, вундеркиндом никогда не считался – просто неплохим однодневщиком и не более того. Первые признаки прогресса 24-летний бельгиец продемонстрировал еще в прошлом году, когда попал в топ-10 сразу на двух арденских классиках – Амстел Голд Рейс и Флеш Валлонь.

Однако в 2024 году, в свой четвертый сезон в профессионалах, Ван Гилс вышел на принципиально новый уровень. Третье место на Страде Бьянке, седьмое на Милан – Санремо, третье на Флеш Валлонь, четвертое на Льеж – Бастонь – Льеж и Гран-При Монреаля, победа на Эшборн – Франкфурт – далеко не полный перечень всех достижений гонщика Lotto Dstny в завершившемся сезоне.

Максін Ван Гілс instagram.com/maximvangils

Мог показать высокий результат Ван Гилс и в групповой гонке чемпионата мира, однако отдал все силы работе на партнера по сборной Бельгии, Ремко Эвенепула. В целом Максим в 2024 году проявил себя как один из лучших однодневщиков мира и одним из последних представителей такого вымирающего амплуа, как чистый панчер.

Флориан Липовитц (Германия, Red Bull Bora)

В нынешнем составе Red Bull Bora достаточно звезд, особенно среди горняков и многодневщиков. Однако Флориан Липовитц, чье имя до нынешнего сезона было мало кому известно, в такой компании совершенно не затерялся. Внезапный прорыв 24-летнего немца на топовый уровень состоялся в конце апреля, когда он блестяще выступил на горных этапах Тура Романдии и поднялся на подиум общего зачета швейцарской многодневки.

После этого Липовитца включили в состав Red Bull Bora на Джиро д'Италия, и начинал немец очень солидно – пятое место на первом горном финише на Сантуарио ди Оропа. К сожалению, через несколько дней Флориан был вынужден сойти с гонки из-за болезни. Второй заход на Гран тур был более удачным – седьмое место на Вуэльте, которое подтвердило большой потенциал немца как многодневщика.

Флоріан Ліповітц instagram.com/lipo.fl

И это при том, что Липовитц – спортсмен, который попал в велоспорт во многом случайно. Он был перспективным биатлонистом и даже входил в юношескую сборную Германии. Однако тяжелая травма вынудила его поставить биатлонную карьеру на паузу, восстанавливаться Флориан решил с помощью велосипеда.

Немцу это понравилось, он заявился на несколько престижных любительских марафонов и выступил на них удачно, получив приглашение от австрийской команды Tirol KTM. Три сезона там – и у Липовитца в кармане приглашение от команды Мирового тура. Невероятный поворот карьеры, чем-то напоминающий жизненный путь партнера Флориана по Red Bull Bora Приможа Роглича. С той только разницей, что словенец перешел в велоспорт из прыжков на лыжах с трамплина в более солидном возрасте.

Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious)

Антонио Тибери большим талантом считался издавна, в 2019 году он стал чемпионом мира среди юниоров в гонке с раздельным стартом. При этом, итальянец был не узкоспециализированным раздельщиком, а еще и перспективным горняком и многодневщиком.

Тем не менее, на взрослом уровне у Тибери поначалу не получалось ничего, и известен он был, прежде всего, скандалом с убийством из огнестрельного оружия кошки высокопоставленного чиновника из Сан-Марино. Из-за этого инцидента команда Lidl Trek сначала отстранила Антонио на 20 дней, а впоследствии вообще разорвала с ним контракт.

Антоніо Тібері instagram.com/antonio.tiberi01

Подобрала Тибери другая команда Мирового тура, Bahrain Victorious, куда итальянец перешел в июне 2023 года. И первый же полноценный сезон в составе новой команды позволил итальянцу наконец-то начать оправдывать все выданные в молодости авансы.

Восьмое место на Туре Каталонии, третье на Туре Альп – все это было лишь подготовкой к Джиро д'Италия, где Антонио замкнул топ-5 общего зачета и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. Мог Тибери даже сходу оказаться на подиуме, если бы не кризисный день на 15-м этапе до Ливиньо.

Вторая половина сезона ознаменовалась сходом с Вуэльты, победой на Туре Люксембурга, а также неудачными попытками проявить себя в роли однодневки на чемпионате мира и осенних итальянских классиках. Тем не менее, как бы там ни было, в лице Тибери Италия получила нового сильного и молодого многодневщика, которого так не хватало после завершения карьеры легендарного Винченцо Нибали.

Пабло Кастрильо (Испания, Kern Pharma)

В эту номинацию в основном попали гонщики, которые наилучшим образом проявили себя в первой половине сезона, а вот Пабло Кастрильо – герой его концовки. Безусловно, такие результаты как седьмое место в общем зачете Тура Бургоса и пятое на Туре Словении говорили о неплохом потенциале 23-летнего испанца, однако никто не ожидал от него того, что Пабло показал на Вуэльте.

На свой дебютный Гран тур Кастрильо приехал в составе скромной проконтинентальной команды Kern Pharma, которая получила вайлдкард, и одержал две победы на горных этапах с отрыва. Причем, обыгрывал Кастрильо таких сильных соперников, как Павел Сиваков, Александр Власов, Марк Солер и Джонатан Нарваэс. Вдобавок к этому Кастрильо всерьез боролся и за гороховую майку лучшего горняка, однако в итоге замкнул в этом зачете топ-3.

Пабло Кастрільо instagram.com/pablo__castrillo

Награда за такие удачные выступления пришла к Кастрильо очень быстро – он получил трехлетний контракт от главной команды Испании, Movistar. По слухам, клуб Эусебио Унсуэ выиграл борьбу за Кастрильо у самой богатой команды мира, Ineos Grenadiers. Пока что прорыв испанца на топ-уровень произошел на очень коротком отрезке времени, поэтому будет очень интересно понаблюдать, удастся ли Пабло закрепиться в элите на постоянной основе.

Прогресс сезона

Номинация, которая во многом перекликается с предыдущей. Однако здесь рассмотрим гонщиков, которые в 2024 году сумели удивить несмотря на то, что уже имели за спиной весомый бэкграунд успехов в профессиональном велоспорте.

Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon Ag2r)

Бен О'Коннор подходил к старту сезона уже в статусе гонщика, который занимал четвертое место в общем зачете Тур де Франс, выигрывал этапы на "Большой петле" и Джиро д'Италия и успешно выступал на престижных недельных многодневках. Однако в целом способности австралийца как генеральщика на Гран туры вызывали определенные сомнения. Все же, четвертое место на Туре-2021 было завоевано в значительной степени за счет того, что Бен получил фору в более чем 6 минут над прямыми конкурентами на победном горном этапе до Тиня. Без этой форы О'Коннор завершил бы гонку лишь в конце топ-10 общего зачета.

А за исключением Тура-2021 за плечами у австралийца было лишь одно неплохое выступление на Гран туре – восьмое место на Вуэльте-2022. Откровенно говоря, негусто, если сопоставлять с тем, насколько высоко оценивался потенциал Бена. Однако в 2024 году О'Коннор наконец сумел оправдать все те авансы, которые выдавались ему как многодневщику: четвертое место на Джиро д'Италия и второе – на Вуэльте с 13 днями в красной майке лидера.

Бен О'Коннор instagram.com/ben0c0nnor

Да, успех на испанской супермногодневке снова добыт во многом благодаря удачному участию в отрыве дня: на шестом этапе Бен получил шесть с половиной минут преимущества над пелотоном, без которого, как и в случае с Туром-2021, оказался бы лишь в конце топ-10 итогового зачета. Здесь можно говорить о том, что О'Коннор упустил очень хороший шанс выиграть Вуэльту, однако в целом четвертое и второе места на Гран турах в одном сезоне – блестящий результат.

Тем более, что в конце сентября добавился еще один весомый успех – серебро групповой гонки на чемпионате мира. Австралиец провел абсолютно пассивную и осторожную гонку, однако в конце, когда пелотон уже смирился с победой Погачара и занимался тактическими играми в борьбе за еще два места на подиуме, Бен сумел убежать от соперников и завоевал серебро.

Безусловно лучший сезон в карьере О'Коннора, в конце которого он покинул Decathlon Ag2r, в составе которой провел четыре года. Следующие два сезона он проведет в австралийском проекте Jayco AlUla – максимально логичный трансфер. Там Бен заменит в статусе капитана на Гран туры Саймона Йейтса: ему будут созданы все условия для того, чтобы закрепить и развить все успехи 2024 года.

Биньям Гирмай ( Эритрея , Intermarche Wanty)

В последние несколько лет Биньям Гирмай считался перспективным спринтером-универсалом, способным бороться за победы на гонках с непростым рельефом, которые завершаются массовым спринтом. Еще в 2022 году эритреец вошел в историю велоспорта, в ожесточенной борьбе с самим Мате Ван дер Пулом выиграв этап на Джиро д'Италия и став первым в истории темнокожим победителем этапа Гран тура.

Впрочем, тогда такой громкий успех остался в тени курьезной истории, которая случилась с Гирмаем на церемонии награждения после финиша. Открывая бутылку с шампанским на церемонии награждения, Биньям выстрелил пробкой себе в глаз. Смех смехом, а повреждение глаза оказалось достаточно серьезным, и эритреец был вынужден с Джиро сойти.

Біньям Гірмай instagram.com/biniam_girmaye_hailu_

Так или иначе, к старту 2024 года Гирмай подошел в статусе классного спринтера-универсала на непростой рельеф, но считалось, что в чистом, силовом равнинном спринте он все-таки гонщик второго эшелона. Однако на Тур де Франс-2024 Бини раскрылся совершенно по-новому. Три победы на этапах и стабильные финиши на высоких местах принесли ему зеленую майку лучшего спринтера "Большой петли" – историческое достижение, которое сделало Гирмая настоящим национальным героем у себя на родине.

Да, две победы Бини были одержаны "с примечанием": первая – в чистом равнинном спринте, однако ему предшествовал большой завал, который отрезал ряд опасных соперников во главе с Яспером Филипсеном. Еще одна – на этапе с непростым рельефом и финишем в небольшой подъем. Тем не менее, одна победа была одержана на равнине в очной борьбе с такими грандами как Воут Ван Арт и Яспер Филипсен, еще на нескольких чисто спринтерских этапах Гирмай финишировал очень высоко и доказал, что и как чистый спринтер вышел на принципиально новый, элитный уровень.

Маттео Йоргенсон (США, Visma Lease a Bike)

По итогам 2023 года Маттео Йоргенсон мог бы претендовать на звание открытия сезона, однако, поскольку багаж весомых успехов он заработал ещё год назад, сейчас он попал в номинацию "прогресс сезона". Американец просто блестяще провел первую половину предыдущей компании, заявив о себе как об универсале. Йоргенсон сильно выступал как на недельных многодневках со сложным рельефом, так и на фламандских классиках: восьмое место на Париж – Ницца, второе – на Туре Романдии, третье – на Е3 Saxo Classic и девятое на Туре Фландрии. Горняк-многодневщик и классик на фламандские однодневки с брусчаткой – крайне необычное сочетание.

Такие успехи Йоргенсона в 2023 году в составе Movistar не остались незамеченными, и он получил приглашение в одну из лучших команд мира, Visma Lease a Bike. И в первом же сезоне в нидерландском проекте Маттео заметно прибавил. Победы на Париж – Ницца и Дварс доор Фландерен, второе место на Критериуме Дофине, пятое на все той же Е3 Saxo Classic. На Тур де Франс американец стал восьмым в общем зачете, при этом выступая в роли грегари для Йонаса Вингегора и несколько раз оказав ему неоценимую помощь.

Маттео Йоргенсон instagram.com/matteojorgenson

Единственной ощутимой неудачей для Йоргенсона стало лишь 31 место на Туре Фландрии, куда он приехал в статусе едва ли не главного соперника Матье Ван дер Пула. Маттео и вел себя в гонке как второй фаворит, пытаясь ответить на решающую атаку нидерландца на Коппенберге. Американец некоторое время повис примерно на 10 секундах за Матье, однако попытки поддержать темп звезды Alpecin Deceuninck оказались ошибкой: Йоргенсон залез слишком глубоко в долг своему организму и оказался в глубоком кризисе.

Однако в целом Йоргенсон провел блестящий сезон, который закрепил его в статусе звезды мирового велоспорта первой величины. Попадание в десятку претендентов на Золотой велосипед – лучшая тому иллюстрация.

Разочарование

Сепп Кусс (США, Visma Lease a Bike)

После феноменальных успехов образца прошлого года (победы на всех Гран турах тремя разными гонщиками) в сезоне-2024 для Visma Lease a Bike наступила своеобразная гиперкомпенсация. Команду преследовало просто невероятное невезение: огромное количество падений, травм и болезней гонщиков нидерландского проекта, в том числе звезд первой величины.

Однако те же Йонас Вингегор или Воут Ван Арт, даже несмотря на все травмы, сумели добиться весомых успехов. А вот у Сеппа Кусса не получилось ничего. Всю первую половину сезона он был бледной тенью самого себя, в начале лета к этому всему добавились еще и проблемы со здоровьем, из-за которых американца не взяли в состав команды на Тур де Франс.

Сепп Кусс instagram.com/seppkuss

Тем не менее, главной задачей Кусса на сезон была защита титула чемпиона Вуэльты. Победа на Туре Бургоса в начале августа, несмотря на довольно скромное поле соперников, выглядела симптомом возвращения старого-доброго Сеппа, однако на самом испанском Гран туре не удалось ничего. Лишь 14 место в общем зачете, ни одного яркого выступления на отдельных этапах – провальный итог главной гонки провального сезона. 2024 – год, о котором Кусс точно захочет как можно скорее забыть.

Хуан Аюсо (Испания, UAE Emirates)

Хуан Аюсо уже не один год считается одним из главных талантов мирового велоспорта, однако превратиться в реальную звезду первой величины ему все никак не удается. В 2022 году он блестяще дебютировал на Гран турах, заняв третье место на Вуэльте несмотря на то, что доезжал испанец гонку с коронавирусом.

В дальнейшем прогресса не было: в 2023 году – четвертое место на Вуэльте без каких-либо шансов навязать реальную борьбу за победу тройке из Visma Lease a Bike. Все это сопровождалось ощутимым прогрессом Аюсо в разделке, однако полной стагнацией как горняка.

Хуан Аюсо instagram.com/juann_ayuso

2024 год Хуан начал очень солидно: второе место в общем зачете Тиррено – Адриатико, победа в Туре Страны Басков и пятое место на Туре Романдии. Однако летом начались проблемы. С Критериума Дофине испанец сошел, с дебютного Тур де Франс – тоже. Все это сопровождалось инсайдерскими сливами о том, что у Аюсо ужасный характер, он завидует Погачару и отказывается работать на него, когда их ставят на одну гонку, выдумывая причины для схода с дистанции.

На "Большой петле" именно так и произошло, и дальнейшие события лишь доказывали, что все эти инсайды о конфликтности Хуана имеют под собой очень весомую почву. Руководство UAE Emirates, по сути, публично критиковало испанца за плохую форму и недвусмысленно намекало на то, что с Тура он сошел по собственной воле. А отказ включать Аюсо в состав команды на Вуэльту был красноречивее любых слов.

Прекращение сотрудничества между гонщиком и командой в конце сезона казалось логическим завершением этого конфликта, тем более, что желающих подписать испанца было более чем достаточно. Однако Хуан на 2025 год остается UAE Emirates – несмотря на все проблемы, такого таланта терять не захотели. Ему пообещали, что будут разводить с Погачаром по разным гонкам и, очевидно, дадут капитанский статус на Джиро д'Италия.

Следующий сезон будет моментом истины для Аюсо. В том, что он – огромный талант, сомнений нет никаких, однако в 2024 году он очень разочаровал – и как гонщик, и как человек. Испанцу точно есть что доказывать и за что реабилитироваться.

Фабио Якобсен (Нидерланды, DSM Firmenich)

В 2024 году, наверное, не было ни одного велогонщика с более-менее звездным статусом, кто выглядел бы столь же позорно, как Фабио Якобсен. Нидерландский спринтер еще несколько лет назад считался одним из лучших в мире в своем ремесле, однако за последние два года очень резко деградировал. Неудачи прошлого сезона вынудили Soudal Quick Step избавиться от Фабио, а уход из проекта Патрика Лефевра не пошел на пользу, наверное, еще ни одному спринтеру.

Якобсен подписал контракт с DSM Firmenich, и в 2024 году, кажется, достиг дна в своей карьере. Ни максимальных скоростей, ни выбора позиции – у Фабио были тотальные проблемы со всеми составляющими успеха в спринте. Да что там говорить: ему не хватало даже банальной базовой физической подготовки, чтобы терпеть хоть минимальные сложности рельефа – голландец выпадал из пелотона даже на самых простых холмах в тот момент, когда темп в основной группе был далеким от максимального.

Фабіо Якобсен instagram.com/fabiojakobsen

Концовка сезона давала Якобсену возможность хотя бы частично реабилитироваться за провальный сезон на Туре Гуанси – наверное, самой слабой по составу участников гонке Мирового тура. Однако даже там он оказался абсолютно неконкурентоспособным. Безусловно, все мы помним ужасное падение Якобсена на Туре Польши 2020 года и все его чрезвычайно сложные последствия, однако невозможно вечно оправдывать провалы Фабио исключительно тем инцидентом. Карьера 28-летнего нидерландца явно свернула куда-то не туда, и пока что совершенно не понятно, за счет чего гонщик DSM Firmenich планирует выбираться из этой ямы.

Киан Уйтдебрукс (Бельгия, Visma Lease a Bike)

В прошлом году Киан Уйтдебрукс перешел в профессионалы как один из главных молодых талантов и действующий победитель Тур де ль'Авенир – Тур де Франс для молодых. Первый сезон на взрослом уровне для бельгийца оказался довольно удачным. Уйтдебрукс не блистал яркими перфомансами, однако был очень стабильным и финишировал в топ-10 каждой многодневки Мирового тура, в которой участвовал: 9 место на Туре Каталонии, 6 на Туре Романдии, 7 на Туре Швейцарии и 8 – на Вуэльте, дебютном Гран туре в карьере.

В конце сезона Уйтдебрукс перешел из Bora Hansgrohe в Visma Lease a Bike: бельгийскому таланту не обещали в немецком проекте достаточной свободы действий, да и в коллектив скромный и тихий парень не вписался. Трансфер в Visma Lease a Bike, казалось, должен был бы дать лишь новый толчок карьере Киана, однако получилось все ровно наоборот.

Кіан Уйтдебрукс .instagram.com/cianuijtdebroeks

Хотя начал сезон он неплохо: 5 место на испанской многодневке Гран Каминьо и 7 – на Тиррено – Адриатико. Однако дальше начались проблемы. Для начала – сход с Тура Каталонии. Visma Lease a Bike рассматривала Уйтдебрукса как капитана на Джиро д'Италия, начинал бельгиец неплохо, шел в топ-5 общего зачета, однако был вынужден сойти после 10 этапа из-за болезни.

Вторая половина сезона давала возможность реабилитироваться за обидную неудачу на "Корса роза", однако получилось все ровно наоборот: провалы на Туре Швейцарии и Туре Бургоса (35 и 26 места в генеральной классификации) и очень неудачное выступление на Вуэльте. Там Уйтдебрукс, как и на Джиро, сошел на второй неделе, однако с самого начала потерял все шансы в общем зачете и проводил абсолютно безликую гонку. Провальный сезон для Киана, однако, конечно, ставить крест на таком таланте в возрасте всего 21 года никто не собирается.

Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla)

Саймон Йейтс всегда был гонщиком непредсказуемым, нестабильным, однако его огромный потенциал сомнению никогда не подлежал. Британец мог две с половиной недели доминировать на Джиро д'Италия и за один кризисный день выпасть сразу за пределы топ-15 общего зачета, мог и выигрывал гонки уровня Вуэльты и Тиррено – Адриатико. Однако важных гонок, в которых он просто не попадал в форму и с самого начала терял все шансы, было более чем достаточно.

2024 год, такое впечатление, был для него сплошным промахом по форме. Да, начиналось все неплохо: 7 место на австралийском Туре Даун Андер в январе и победа на Туре АльУла в Саудовской Аравии в феврале. Однако, как только мировой пелотон вернулся в Европу, все пошло наперекосяк.

Сайтон Єйтс instagram.com/simonyatess

Провалы на Туре Каталонии и Льеж – Бастонь – Льеж, лишь 11 место на Туре Романдии – результаты неудачные, однако главной целью сезона был Тур де Франс. Но и на "Большой петле" не получилось ничего. Уже на первом горном этапе Йейтс проиграл 4 минуты, и в дальнейшем исправить ситуацию не сумел. 12 место в общем зачете и лишь несколько неплохих выступлений на этапах с отрыва – слишком слабо как для гонщика с потенциалом победителя Гран тура. Не удалось исправиться и в конце сезона: единственный проблеск – 5 место на Джиро дель Эмилия.

Провальный сезон, в конце которого Йейтс покинул Jayco AlUla – команду, в составе которой он провел всю свою 11-летнюю карьеру в профессионалах. 32-летний британец переходит в Visma Lease a Bike: отличный шанс перезапустить карьеру, даже несмотря на то, что полной свободы действий не будет. Его менее успешному брату, Адаму, переход в UAE Emiarates, помог выйти на лучший уровень в карьере, вполне возможен аналогичный сценарий и для Саймона.

Команда сезона

Decathlon Ag2r La Mondial ( Франция )

Decathlon Ag2r, конечно, не была лучшей командой мира 2024 года, однако стала клубом, который наиболее заметно спрогрессировал и был самым эффективным по соотношению бюджет/результаты. Об успехах Бена О'Коннора уже написано выше, однако он был далеко не единственным гонщиком проекта Венсана Лавеню, кто в 2024 году заметно прибавил.

Особенно яркой была первая половину сезона. Французский коллектив блестяще выступил на Джиро д'Италия. Речь идет не только о четвертом месте О'Коннора в общем зачете, но и о двух победах на этапах в исполнении Валентена Паре-Пентра и Андреа Вендраме. Первый вообще проявил себя как отличный горняк, и, вместе со своим старшим братом Орельеном, был очень важным помощником для О'Коннора в его борьбе за генеральную классификацию.

instagram.com/decathlonag2rlamondiale

Успехи 23-летнего Валентена на Джиро были точно неслучайными: еще в апреле на Тур Альп, который считается генеральной репетицией "Корса роза", он финишировал четвертым в общем зачете в очень солидной компании.

Классный сезон провел и Бенуа Конефруа: в первой половине кампании он насобирал немало побед на второстепенных французских гонках, замкнул топ-6 на Страде Бьянке и выиграл Флеш Брабансонн. Добавили молодые Алекс Боден и Поль Лапейра. Второй также немало побеждал на скромных домашних гонках, замкнул топ-5 на Амстел Голд Рейс, выиграл этап Тура Страны Басков и стал чемпионом Франции в групповой гонке.

Более опытный Дориан Годон выиграл два этапа и спринтерский зачет Тура Романдии, финишировал восьмым на Флеш Валлонь. В мае на некоторое время возродился даже некогда звездный спринтер Сэм Беннетт, выигравший 4 из 6 этапов, общий и спринтерский зачеты Тура Дюнкерка.

Впрочем, были и разочарования. Виктор Лафей переходил из Cofidis в статусе одного из главных открытий Тур де Франс-2023, однако всю первую половину сезона пропустил из-за травмы. После возвращения Виктор также не впечатлил: бледно проехал Тур Бургоса и Вуэльту, и запомнился разве что четвертым местом на Туре Гуанси. Большего ждали и от Феликса Галля, который летом 2023 года зажигал в горах на Туре Швейцарии и Тур де Франс. Однако в этом сезоне австриец был лишь бледной тенью самого себя.

Впрочем, успехов и приятных сюрпризов было гораздо больше, чем разочарований. Как и в футболе, когда небогатая команда внезапно выстреливает, на нее сразу налетают более финансово мощные топ-клубы и растаскивают самых ярких исполнителей. Так произошло и с Decathlon Ag2r La Mondial: Бен О'Коннор перешел в Jayco AlUla, Валентена Паре-Пентра еще в мае переманил к себе на следующий сезон Soudal Quick Step. Неопределенным остается будущее Бодена.

Впрочем, замену им проект Венсана Лавеню подписал более чем достойную: звездный швейцарский раздельщик Штефан Биссэггер, талантливый норвежец Йоханнес Стауне-Миттет, из молодежной академии в первую команду поднимется местный суперталант Поль Сейшас, который в сентябре стал чемпионом мира среди юниоров в разделке. За Decathlon Ag2r La Mondial точно будет интересно понаблюдать и в следующем году.

Рекорд сезона

Рекорды и исторические достижения в 2024 году устанавливал не только Тадей Погачар, но и Марк Кэвендиш. Два года назад он покидал Quick Step в статусе сбитого летчика: ни одна топовая команда не была заинтересована в услугах легендарного британца, никто не понимал, зачем он продолжает свою карьеру. Но понимал это сам Марк: он делил рекорд Тур де Франс по количеству побед на этапах с Эдди Мерксом (по 34), и продолжал идти за своей мечтой о 35-й победе.

Подобрала Кэвендиша Астана – одна из самых бедных команд Мирового тура, в составе которой после завершения карьеры Винченцо Нибали звезд не осталось вообще. За веру в себя великий британец отплатил сполна. На Джиро-2023 он не впечатлял, как и в целом по сезону, однако на заключительном этапе в Риме произошло настоящее чудо, Марк внезапно снова обрел скорости и умение бороться в позиционном хаосе и одержал победу, которая дала веру в то, что побитие рекорда Меркса – не такая уж и утопия. Сам британец четко заявил: это его последний сезон в карьере, и шанс превзойти легендарного "Каннибала" у него только один.

На Туре все тоже начиналось не очень оптимистично. Чистые скорости были вроде бы и неплохие, однако качество развоза Астаны, которая никогда не была спринтерской командой, оставляло желать лучшего: каждый раз спринт приходилось начинать из глубины. Так было и на седьмом этапе, однако в тот раз Кэвендиш решил начинать финишный спурт довольно рано, и едва не застал соперников врасплох: опередить легенду сумел лишь Яспер Филипсен.

Седьмой этап вселил в многотысячную армию фанатов Марка веру в то, что он еще может побеждать на "Большой петле", однако уже на следующий день наступил шок: падение, перелом ключицы, сход с прощального Тура со слезами на глазах

Но Кэвендиш не хотел завершать карьеру вот так, и второй раз в жизни отложил выход на пенсию: он продолжал верить в свою мечту. Поверила в него и Астана, которая дала контракт еще на год и подписала звездного разгоняющего Микаэля Моркова.

Поначалу это снова выглядело безнадежно: Марк выглядел откровенно слабо на всех гонках топ-уровня. Однако на пятом этапе Тур де Франс историческое событие таки произошло. Кэвендиш, который на протяжении всей карьеры был спринтером жестким и агрессивным, на финишной прямой совершил резкий маневр влево на грани фола. Однако судьи его за это не наказали. Просто не посмели отменить историческое событие.

Дальнейшее развитие Тура-2024 показало, что в целом Марк был готов довольно слабо. Он даже не мог принять участие в борьбе за победу, и, кроме триумфального дня, ни разу не поднялся выше 17 места на финише. У Кэва был лишь один шанс, и он выжал из него максимум. История переписана.

Казалось бы, самый подходящий момент для выхода на пенсию? Кто знает. Кэвендиш до сих пор официально не объявил о завершении карьеры, а инсайдеры пишут о том, что британец может остаться еще на год. Хотя это, как по мне, будет уже лишним. Вряд ли Марк еще способен на большие свершения, а лучшего момента для завершения карьеры просто не придумаешь.

Гонка сезона

Тур де Франс, 11-й этап, Эво-ле-Бен – Ле Лиоран, 211 км, холмистый этап

Тадей Погачар в 2024 году подарил немало ярких и селективных гонок, однако все они были "в одни ворота". Поначалу казалось, что таким будет и 11 этап Тур де Франс. Несмотря на то, что маршрут не был высокогорным, с самого начала были очевидными намерения UAE Emirates развалить пелотон и устроить судный день для соперников своего капитана.

И поначалу казалось, что все идет по плану. Погачар пошел в атаку перед вершиной перевала Па де Пейроль и сумел сбросить всех соперников. Ближайшими преследователями были Йонас Вингегор и Примож Роглич. Датчанин некоторое время посидел на колесе у капитана Red Bull Bora, после чего пошел в контратаку и попытался переложиться к Погачару.

Сначала – неудачно. К вершине Па де Пейроль Вингегор отыграл примерно половину из 15-секундного отставания от Погачара, однако не хватило дистанции подъема. Поскольку впереди гонщиков ждал спуск, а в этом упражнении Йонас намного слабее своего соперника, пришлось вернуться к Рогличу и снова объединить свои усилия.

Впрочем, как только начался следующий подъем на Коль де Перту, капитан Visma Lease a Bike повторно сбросил одного словенца и бросился в погоню за другим. На этот раз - удачно: Вингегор отыграл 20 секунд отставания и перед вершиной и таки переложился к Погачару.

Дуэлянты вместе ехали к финишу, и в спринте безоговорочным фаворитом считался словенец. Однако сенсационно Вингегор сумел обыграть своего вечного соперника и выиграть этап! Здесь стоит также помнить контекст Тура на тот момент. Да, Погачар нанес ощутимый удар по своим соперникам на Коль ду Галибье, однако все его космические перфомансы в Пиренеях и Альпах были еще впереди, а на тот момент итог его дуэли с Вингегором еще казался совсем не очевидным, особенно учитывая, что Йонас приехал на Тур после тяжелой травмы, и, как ожидалось, будет набирать форму по ходу гонки.

11 этап с горами средней сложности и длины был целиком и полностью территорией более резкого и взрывного словенца, и поражение от главного соперника казалось довольно болезненным ударом под дых, после которого капитан Visma Lease a Bike ненадолго даже вернул себе статус фаворита №1. Дальнейшие события на Туре показали, что этот этап был лишь эпизодом, который очень заметно выбивался из общей картины. Однако в этот день Погачар был максимально нацелен на победу и уничтожение соперников, положил на это усилия всей команды, и в итоге остался без победы. Такое в 2024 году случалось очень нечасто.