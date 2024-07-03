Легендарный Кавендиш в сумасшедшем спринте одержал рекордную победу на Тур де Франс
3 июля состоялся пятый этап веломногодневки Tour de France-2024.
Гонка ожидаемо завершилась массовым спринтом, в котором сильнее оказался легендарный британский велогонщик из команды Astana Марк Кавендиш.
Для британца это рекордная 35 победа на Тур де Франс. До этого Кавендиш делил первую ступеньку с бельгийцем Эдди Мерксом.
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Отметим, что равнинный этап с двумя подъемами четвертой категории стартовал в департаменте Савоя, а финишировал в департаменте Эн. Длина финишной прямой составила 2200 метров, а общий набор высоты – 1100 метров.
Напомним, на четвертом этапе Погачар одержал феерическую победу .