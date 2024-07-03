Легендарный Кавендиш в сумасшедшем спринте одержал рекордную победу на Тур де Франс

3 июля состоялся пятый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Гонка ожидаемо завершилась массовым спринтом, в котором сильнее оказался легендарный британский велогонщик из команды Astana Марк Кавендиш.

Для британца это рекордная 35 победа на Тур де Франс. До этого Кавендиш делил первую ступеньку с бельгийцем Эдди Мерксом.

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🏆 HE’S DONE IT!!! @MarkCavendish 35th win in the Tour de France!!!



🏆 IL L’A FAIT !!! @MarkCavendish remporte sa 35ème victoire sur le Tour de France !!!#TDF2024 pic.twitter.com/Ad1cy9dWXQ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Отметим, что равнинный этап с двумя подъемами четвертой категории стартовал в департаменте Савоя, а финишировал в департаменте Эн. Длина финишной прямой составила 2200 метров, а общий набор высоты – 1100 метров.

Напомним, на четвертом этапе Погачар одержал феерическую победу .