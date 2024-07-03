Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Велоспорт

Легендарный Кавендиш в сумасшедшем спринте одержал рекордную победу на Тур де Франс

Владислав Уткін — 3 июля, 18:50
Легендарный Кавендиш в сумасшедшем спринте одержал рекордную победу на Тур де Франс

3 июля состоялся пятый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Гонка ожидаемо завершилась массовым спринтом, в котором сильнее оказался легендарный британский велогонщик из команды Astana Марк Кавендиш.

Для британца это рекордная 35 победа на Тур де Франс. До этого Кавендиш делил первую ступеньку с бельгийцем Эдди Мерксом.

Новость дополняется...

Отметим, что равнинный этап с двумя подъемами четвертой категории стартовал в департаменте Савоя, а финишировал в департаменте Эн. Длина финишной прямой составила 2200 метров, а общий набор высоты – 1100 метров.

Напомним, на четвертом этапе Погачар одержал феерическую победу .

Тур де Франс

Тур де Франс

Тур де Франс-2024: легенда украинского велоспорта раскрыл подробности первых этапов турнира
Первая битва лидеров: Погачар размотал своих конкурентов на 4 этапе Тур де Франс
This Time for Africa: эритреец Гирмай выиграл 3 этап Тур де Франс
Отрыв снова побеждает: Вокелен торжествовал на 2 этапе Тур де Франс
Барде одержал сенсационную победу: результаты 1 этапа Тур де Франс

Последние новости