Борьба за спринтерскую корону, Погачар – теневой лидер. Итоги первой недели Тур де Франс-2025

Из-за того, что День взятия Бастилии в этом году пришелся на понедельник, первая неделя Тур де Франс-2025 оказалась на один день длиннее, чем обычно – 10 этапов. Первый отрезок "Большой петли" оказался чрезвычайно насыщенным не только количественно, но и качественно: интересных событий было более чем достаточно. О них и поговорим.

Мерлир – лучший спринтер мира

В этом году на Тур де Франс собрался весь цвет мирового спринта. Яспер Филипсен, Тим Мерлир и Джонатан Милан получили шанс в очной борьбе выяснить, кто же из них – финишер №1 на данный момент. Исходя из увиденного на первой неделе Тура, можно утверждать, что сильнейшим спринтером мира является Мерлир.

Хотя начался Тур идеально не для него, а для Яспера Филипсена, который выиграл первый этап и впервые в карьере надел желтую майку лидера. Впрочем, победа на первом этапе никоим образом не говорила о превосходстве Филипсена как спринтера над Мерлиром и Миланом. Дело в том, что под конец первого этапа в пелотоне образовались эшелоны, и из "большой тройки" спринтеров в первую группу сумел отобраться лишь Филипсен: свою победу он одержал не в очной борьбе с двумя другими грандами.

Яспер Филипсен x.com/LeTour

Более того: отсутствие Мерлира и Милана в первой группе создало для Яспера еще и очень солидный гандикап в борьбе за зеленую майку. Впрочем, идеальный старт для гонщика Alpecin Deceuninck на нынешнем Туре очень быстро сменился катастрофой: уже на третьем этапе он упал в результате столкновения с Брайаном Кокаром на промежуточном финише, сломал ключицу и сошел с гонки. Идеальная иллюстрация тому, насколько резко судьба может сменить милость на гнев.

Перед стартом Тура решение руководства Alpecin Deceuninck включить в состав команды еще одного спринтера, Кейдена Гроувза, выглядело довольно странным. Однако ранний сход Филипсена превратил это сомнительное решение в удачное. Хотя австралийцу с Джиро в ногах пока что не удавалось подняться на нынешнем Туре выше третьего места, которое он занял на 8 этапе.

Сама Alpecin Deceuninck на Гроувза, похоже, не очень и рассчитывает. Это стало очевидным на 9 этапе, когда два ключевых элемента спринтерского поезда команды, Йонас Рикарт и Матье Ван дер Пул, поехали в парный отрыв дня вместо того, чтобы остаться в пелотоне и помогать австралийцу.

Авантюра дуэта из Alpecin Deceuninck едва не увенчалась успехом: пелотон проглотил Ван дер Пула лишь на последнем километре дистанции. Впрочем, само участие Матье в отрыве дня четко показало его намерения вмешаться в борьбу за зеленую майку: он неоднократно боролся за очки на промежуточных спринтах и на других этапах.

Матье Ван дер Пул x.com/LeTour

Впрочем, сомнения в успешности этой борьбы звездного нидерландца есть огромные. Большинство подходящих для Ван дер Пула этапов на нынешнем Туре были сосредоточены на первой неделе, один из них Матье даже выиграл. Для того, чтобы всерьез побороться за зеленую майку, нидерландцу нужно было идти на первый день отдыха лидером в очковой номинации с существенным преимуществом над соперниками, а он, наоборот, идет лишь пятым с существенным отставанием в 99 очков от лидера.

Во-вторых, Ван дер Пул не является чистым спринтером, и единственный его шанс на зеленую майку – это регулярное участие в отрывах дня для того, чтобы собирать очки на промежуточных финишах. Такая стратегия очень энергозатратная, тем более для Матье, у которого всегда были проблемы с восстановлением в рамках многодневки. Они проявились уже на нынешнем Туре: на 6 этапе он поехал в отрыв дня, занял там 8 место, став худшим из участников отрыва, а на следующий день не смог побороться за победу на Мур де Бретань, которая в 2021 году принесла Матье его первую в карьере победу на этапах Тура.

Ну а Мерлир на первой неделе одержал две победы, и оба раза сделал это практически в одиночку, без помощи команды. Тим в очередной раз доказал, что среди элитных спринтеров современности он наименее зависим от команды. А нынешний Тур показал, что и по чистым скоростям он лучший – оба раза он победил Джонатана Милана в очной борьбе.

Тим Мерлир x.com/LeTour

Именно итальянец располагает лучшим спринтерским поездом на нынешнем Туре, однако пока это принесло ему лишь одну победу – на 8 этапе. Добыта она была не в очной борьбе с Мерлиром. В тот день действующий чемпион Европы получил прокол колеса за 12 км до финиша. Тим успел добрать пелотон, однако потратил на это слишком много усилий, и на финишный спринт сил уже не хватило.

В значительной степени именно тот прокол Мерлира на 8 этапе вызвал его отставание в 77 очков от итальянца в спринтерском зачете. Стоит отметить, что оба поражения Милана от бельгийца были очень близкими и конкурентными. Да и на проигранном 9 этапе у Джонатана не было преимущества в виде наличия своего поезда. В тот день Lidl Trek сжег все свои ресурсы на отчаянную погоню за Ван дер Пулом, и спринтовал итальянец, как и его соперник, без помощи команды.

Как бы там ни было, преимущество Милана в спринтерском зачете вызвано не только проколом Мерлира на 8 этапе, но и тем, что Джонатан более успешен на промежуточных спринтах. У итальянца есть прекрасные шансы довезти зеленую майку до Парижа – еще и потому, что спринтерских этапов осталось не так и много: в лучшем случае – 3, в худшем – всего 1, сразу после первого дня отдыха. Учитывая это, самым опасным соперником Милана может стать не Мерлир, а Тадей Погачар. Особенно, если у словенца не будет возникать проблем в общем зачете, и он сможет отвлекаться и на борьбу за зеленую майку.

Джонатан Милан x.com/LeTour

Перед стартом Тура немало вопросов вызвала ставка Red Bull Bora на своего спринтера, Йорди Меуса, при наличии сразу двух претендентов на общий зачет – Флориана Липовитца и Приможа Роглича. И перипетии первой недели лишь убедили в неправильности такого решения, хотя без невезения здесь не обошлось. На первом этапе Меус не сумел побороться за победу из-за эшелонов, а уже на третьем очень неприятно упал. Сперва его падение вообще выглядело как сход с Тура. В итоге Йорди гонку продолжил, несмотря на повреждения, однако пока что ни разу реально в борьбу за победу не вмешался: лучший результат – 8 место на 9 этапе. Точно не то, на что рассчитывал Ральф Денк, делая ставку на спринтера.

Погачар – теневой лидер Тура

В прошлом году первые горы на карте Тур де Франс встретились очень рано – уже на 4 этапе. В тот день Тадей Погачар одержал убедительную победу и уже в самом начале "Большой петли" показал, кто в доме хозяин. И в дальнейшем ни разу не позволил никому усомниться в своем превосходстве над соперниками.

В этом году первая неделя Тура состояла аж из 10 этапов, однако ни один из них не был высокогорным. Такое впечатление, что организаторы специально делали все возможное для того, чтобы как можно дольше сохранять хотя бы иллюзию интриги в борьбе за итоговую победу.

Несмотря на это, на первой неделе Погачар выиграл два этапа, провел суммарно 3 дня в желтой майке лидера и ушел на первый день отдыха не реальным, но теневым лидером общего зачета, имея преимущество над всеми прямыми соперниками по генеральной классификации.

Тадей Погачар x.com/LeTour

Холмистые этапы первой недели принесли Погачару две победы, суммарно 26 бонификационных секунд, а также важные секунды чистого времени над большинством прямых соперников по общему зачету. Был внимательным Тадей и в эшелонах на первом этапе, не позволив себе потерять время. Кроме него, из генеральщиков в первую группу на том этапе отобрались лишь Йонас Вингегор и Энрик Мас.

А вот разделка на 5 этапе могла создать Погачару проблемы в общем зачете. Особенно, учитывая то, насколько неубедительно Тадей проехал индивидуальную гонку на Критериуме Дофине. Тогда немало говорилось о том, что Погачар в этом году банально не тренировался на разделительном велосипеде Colnago и не готовился к индивидуальной гонке. Однако перед Туром необходимая работа, очевидно, была проведена, и плодотворно. На разделке словенец заметно превысил ожидания: второй результат с отставанием всего в 16 секунд он Ремко Эвенепула.

Казалось бы, просто идеальная первая неделя для Погачара и его команды? Но нет, без довольно заметной ложки дегтя в этой бочке меда не обошлось. UAE Emirates потеряли своего вице-капитана и главного помощника Погачара, Жоау Алмейду. За 6 км до финиша 7 этапа португалец очень неприятно упал на спуске и в итоге проиграл более 10 минут – с вполне реалистичными призовыми амбициями пришлось распрощаться уже тогда.

После этапа выяснилось, что Алмейда при том падении получил перелом ребра. Португалец проявил героизм и решил продолжать гонку, однако хватило его всего на полтора этапа: в воскресенье Жоау таки был вынужден сойти. Очень весомый удар для UAE Emirates. Поскольку остальные гонщики команды все шансы в общем зачете давно потеряли, карту со вторым капитаном подопечные Мауро Джанетти разыгрывать теперь не смогут.

Жоау Алмейда

Да и просто-напросто Погачар остался без сильнейшего помощника. Команда потеряла в тактической гибкости да и просто в банальной силе. Это стало заметно уже на 10 этапе, где в решающий момент UAE Emirates оказалась в ощутимом численном меньшинстве против Visma Lease a Bike даже несмотря на то, что нидерландская команда делегировала сразу двух гонщиков в отрыв дня. Учитывая, что в этом сезоне UAE Emirates немало раз допускала грубые тактические ошибки во время гонки (чего стоит только 20 этап Джиро!), этот фактор, умноженный на относительную слабость команды в решающие моменты может сыграть злую шутку с Погачаром.

Понимает это и сам Тадей, который стал действовать значительно рациональнее и осторожнее, чем в предыдущие годы. Это проявилось, в частности, на 10 этапе, когда под конец словенец явно притормозил перед финишем и вместе с Вингегором подпустил к себе преследователей, которых в результате атаки сначала удалось отбросить более чем на 20 секунд. Сложилось полное впечатление, что делал это Погачар для того, чтобы таки отдать желтую майку Бену Хили. Потенциально минус два дня в желтой майке – очень существенная разгрузка для ослабленной UAE Emirates.

В этом году Погачар отличается от привычного себя не только вынужденной осторожностью, но и попытками поиграть в трешток. Случилось это после финиша шестого этапа, где победу разыграл отрыв, а Visma Lease a Bike на старте этапа пыталась делегировать туда двух своих гонщиков с прицелом под возможную позднюю атаку Вингегора.

"Не знаю, чего они хотели, когда пытались отправить двух людей в отрыв. Мне кажется, это была пустая трата сил. Даже этот спринт в финале от Йоргенсона был бессмысленным. Visma задавали очень высокий темп на предпоследнем подъеме, а на последнем Йоргенсон начал спринт. Это было немного нелепо. Он, наверное, думал, что сможет выиграть секунду-другую. Я знаю, что они отстают, но то, что они сделали сегодня, было просто нелепо. Возможно, они сбились с курса после вчерашней разделки?", – сказал словенец.

Очень странные слова, учитывая то, что его отношения если не с Visma Lease a Bike в целом, то по крайней мере лично с Вингегором всегда были если не дружескими, то как минимум полными взаимного уважения. Тем более, что к тактике UAE Emirates в тот день вопросов было гораздо больше. Сперва подопечные Джанетти усилиями Тима Велленса и Нильса Политта отчаянно пытались не отпустить отрыв дня, претендуя на победу на этапе и сохранение желтой майки, но в итоге не выполнили ни одну из поставленных задач, потратив при этом очень много усилий.

Тадей Погачар x.com/LeTour

Учитывая многочисленные тактические ошибки UAE Emirates в этом сезоне, не исключено, что через некоторое время хейтеры Погачара со злорадством припомнят Тадею эти слова. Тем более, что трешток словенца не ограничился одним только этим интервью: капитан UAE Emirates продолжал набрасываться на вентилятор и в последующие дни.

Неоднозначное выступление Вингегора

Первая неделя в исполнении главного соперника Погачара, Йонаса Вингегора, оставила максимально неоднозначное впечатление. Датчанин очень неприятно удивил в разделке: 12-й результат с отставанием в 1:05 от Погачара. Совсем не то, на что рассчитывали в Visma Lease a Bike. Принимая во внимание результаты разделки на Дофине, датчанин вполне мог помечтать даже о 40 – 50 секунд преимущества над Погачаром на 5 этапе. А вместо этого – более чем минутное отставание.

Найти какое-то объяснение этому провалу трудную. Да, много говорилось о том, что Вингегор любит холмистые разделки, а абсолютно равнинная дистанция в Кане – не совсем его территория. Однако вряд ли это может объяснить такое ощутимое фиаско. Неожиданно хорошее выступление Погачара можно прояснить тем, что за 3 недели между Дофине и Туром он поработал над разделкой. Но неужели за такой короткий промежуток времени можно разучиться ее издить? В такое поверить сложно.

Парадокс в том, что на всех остальных этапах, кроме разделки, Вингегор выглядел просто прекрасно. Холмы - это, по крайней мере на бумаге, территория Погачара. И словенец сделал все возможное, чтобы этим воспользоваться. Он устраивал максимально селективную гонку, сбрасывал с колеса всех соперников по общему зачету, но не Йонаса. Датчанин защищался просто отлично, и, если бы не провал в разделке, мог бы смело ставить себе за первую неделю оценку "5+".

Йонас Вингегор x.com/vismaleaseabike

Что будет в больших горах? Значит ли такое убедительное выступление Вингегора на холмах, что в горах он будет как минимум не хуже? В этом есть небезосновательные сомнения. Например, на прошлогоднем Туре лучшее выступление Йонаса пришлось на среднегорный 11-й этап, который он выиграл, в то время как в больших горах Погачар его бил раз за разом – систематически и больно. Складывается впечатление, что за последние годы в Visma Lease a Bike в значительной степени сосредоточили подготовку Вингегора именно вокруг подтягивания его панчерских навыков. Не ценой ли его горного хода? Узнаем в Пиренеях и Альпах: прошлогодние неудачи можно было списать на последствия тяжелой травмы на Туре Страны Басков.

Так или иначе, на первый день отдыха Вингегор ушел с отставанием в 1 минуту и 17 секунд от Погачара. Нужно атаковать, и сход Алмейды делает словенца более уязвимым. Команда в распоряжении Йонаса сейчас точно сильнее, Маттео Йоргенсон на 5 месте в общем зачете дает команде очень заметную тактическую гибкость.

Все карты на руках – главное быть достаточно сильным, чтобы их реализовать. Как, например, в 2022 году на эпическом этапе в Коль ду Гранон, где "разобрать" Погачара удалось именно благодаря парной работе Вингегора с Приможем Рогличем. Самая большая проблема в том, что словенец пока что не подает никаких, даже малейших признаков слабости. В 2022 году до этапа в Гранон все было точно так же, однако с тех пор игра вышла на качественно новый уровень.

Йонас Вингегор x.com/vismaleaseabike

Впереди три подряд пиренейских этапа. Когда на маршруте встречается такая тяжёлая трёхдневная связка - первый из трёх этапов часто бывает пассивным, гонщики не хотят тратить слишком много сил в первый же день. Однако в этом году весьма высока вероятность того, что Visma Lease a Bike захочет устроить Погачару ад в первый же день в Пиренеях, воссоздав что-то похожее на этап 2022 года в Коль ду Гранон. Маттео Йоргенсон все еще идет очень высоко в общем зачете, и не известно, на сколько еще хватит американца. Его карту нужно спешить разыграть, пока это еще возможно. Если в Пиренеях он поймает существенное отставание от дуэта лидеров, то в Альпах Погачар на его атаки реагировать уже не будет.

Эвенепул борется только за третье место

На первый день отдыха Ремко Эвенепул ушел на третьем месте в общем зачете, проигрывая из генеральщиков лишь Погачару. Казалось бы, у бельгийца есть шанс прыгнуть выше головы и побороться за что-то большее, чем уверенное третье место? Вряд ли. В этом плане турнирная таблица может вводить в заблуждение.

На самом деле 10 этап показал, что Погачар и Вингегор в больших горах все еще находятся в другой лиге по сравнению с остальными соперниками, и при этом пока нет никакой уверенности в том, что Эвенепул по крайней мере будет лучшим среди остальных. Как только словенец пошел в атаку на финальном подъеме, а Вингегор сел ему на колесо, они убежали от всех соперников словно на мотоцикле, а Ремко даже не пытался на их атаку ответить.

Перед стартом Тура много говорилось о проблемах Эвенепула в позиционной борьбе, и на самой "Большой петле" они никуда не делись. Несколько раз Ремко из-за этого ловил отставание на холмистых этапах, однако в дальнейшем ему удавалось эти разрывы ликвидировать и избегать временных потерь. А вот на первом этапе капитан Soudal Quick Step за свои позиционные ошибки поплатился, не отобравшись в первую группу в момент образования эшелонов.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

На том этапе Эвенепул проиграл Погачару, Вингегору и компании 39 секунд, и первая мысль, которая пришла в голову - это то, что такое отставание может лишить бельгийца шанса хотя бы на несколько дней перехватить желтую майку после разделки. Однако в индивидуальной гонке Ремко выиграл у словенца всего 16 секунд, и по итогам 5 этапа отставал от него в генеральной классификации на 42 секунды: капитан Soudal Quick Step не перехватил бы желтую майку, даже если бы избежал временных потерь на первом этапе.

Этот факт раскрывает еще одну проблему, которая проявилась у Эвенепула на нынешнем Туре: у него исчезла резкость рывка и финишного спринта. Этот навык у бельгийца базово был развит слабо, однако в 2023 – 2024 годах он его очень заметно прокачал. Сейчас же, такое впечатление, Ремко в этом компоненте вернулся к самому себе образца 2021 – 2022 годов. Цифры говорят об этом более чем красноречиво: на первой неделе было немало холмистых этапов, и если Погачар и Вингегор на них насобирали 26 и 14 бонификационных секунд соответственно, то Эвенепул – ни одной.

В целом кажется, что на прошлогоднем Туре Ремко уперся в потолок своих возможностей, и в этом году по уровню ни чуть не приблизился к двум главным звездам. Безусловно, делать такие выводы до первых больших гор было бы неправильно, однако пока что все выглядит так, что на что-то большее, чем 3 место, Эвенепул рассчитывать не сможет. Возможно, для качественного прорыва на более высокий уровень бельгийцу нужно менять команду. И в кулуарах активно ходят разговоры о том, что его переход в Red Bull Bora в конце текущего сезона - дело уже решенное.

Провалы Red Bull Bora и Ineos Grenadiers

Впрочем, выступления Red Bull Bora на нынешнем Туре и в этом сезоне в целом заставляют усомниться в том, что переход туда позволит Эвенепулу выйти на качественно новый уровень. Подопечные Ральфа Денка откровенно разочаровывают в текущем сезоне, и пока не похоже на то, что на Туре смогут реабилитироваться.

Выше уже говорилось о том, что ставка на спринтера Йорди Меуса не оправдалась, в общем зачете тоже все не очень хорошо - и Флориан Липовитц, и Примож Роглич на первой неделе разочаровали. На первый день отдыха они ушли на 8 и 9 местах в общем зачете с отставанием от Погачара в 3:05 и 3:12 соответственно.

Все пошло не по плану с первого же дня - оба капитана Red Bull Bora потеряли время в эшелонах. Проблемы продолжились на холмистом 4 этапе, где словенец и немец потеряли 32 и 54 секунды соответственно. Липовитц после этого проехал разделку примерно на том же неплохом уровне, что и на Дофине: 6-й результат с отставанием в 58 секунд. А вот Роглич разочаровал и в индивидуальной гонке: 12-й результат с отставанием в 1:19.

Примож Роглич x.com/VoltaCatalunya

На первой неделе было немало этапов для панчеров, на которых праймовый Роглич боролся бы за победы. Однако, кажется, с возрастом вся взрывчатость словенца исчезла - это было заметно и на аналогичных по рельефу этапах Джиро. Перед стартом Тура шансы Роглича в общем зачете автор этих строк оценивал очень скептически, во многом именно из-за того, что словенец приехал с двумя неделями "Корса роза" в ногах. Первую неделю Тура Примож прошел без падений - для него это уже успех. Однако шансов на подиум откровенно мало - выглядит так, что звездный словенец просто не тянет.

С Липовитцем все сложнее. Все же он от природы гонщик не взрывной, а темповый, поэтому его временные потери на панчерских этапах первой недели читались. Разделку он проехал очень достойно, а уже на 10 этапе, который был самый сложный по рельефу на первой неделе, выглядел едва ли не третьим по силе среди генеральщиков. В больших горах немецкий экс-биатлонист может быть еще сильнее, и сейчас именно он кажется самым опасным соперником Эвенепула в борьбе за подиум, даже несмотря на отставание в 2:05 в общем зачете.

Еще хуже сложилась первая неделя для генеральщиков Ineos Grenadiers. Герейнт Томас довольно прогнозируемо на своем прощальном Туре не потянул борьбу за общий зачет и довольно быстро с этим смирился. Уже на 7 этапе мы увидели ветерана в отрыве дня, однако довольно прогнозируемо ничего из этого не получилось. Рискну спрогнозировать, что не получится и в дальнейшем: все же, для борьбы за победы с отрывов нужны специфические навыки и характеристики, и Томас ими никогда не обладал.

Герейнт Томас instagram.com/geraintthomas86

Карлос Родригес на первой неделе был ухудшенной версией Флориана Липовитца: из-за отсутствия взрывчатости он также терял время на холмах, но при этом проехал слабую разделку и продолжил ловить отставание и на 10 этапе. Поэтому, в отличие от немца, ожидать от Родригеса стремительного прорыва в генеральной классификации в больших горах не стоит. Карлос в очередной раз проявляет себя как гонщик с очень четко заметным потолком возможностей, и это точно не уровень капитана одной из самых богатых команд мира.

Довольно неплохо начинал гонку Энрик Мас, который единственным из генеральщиков, кроме Вингегора и Погачара, отобрался в группу лидеров в эшелонах на первом этапе. Однако в дальнейшем капитан Movistar снова стал тем бледным гонщиком, каким мы привыкли видеть его на Туре: потери времени на холмистых этапах, слабая разделка, и даже хуже Родригеса выступление на 10 этапе. Как и его соотечественник, Энрик выглядит претендентом в лучшем случае на место во второй половине топ-10 общего зачета.

Главной надеждой французов на нынешнем Туре стал Кевин Воклен, который подтвердил неслучайность своих успехов на июньском Туре Швейцарии. Капитан Arkea очень сильно выглядел на первых холмистых этапах и даже прыгнул выше головы в разделке, показав в ней 5-й результат. После этого французские болельщики начали даже мечтать о подиуме общего зачета, однако конец первой недели оказался холодным душем для них.

Кевин Воклен x.com/LeTour

Трагический символизм заключается в том, что французские надежды на подиум были разбиты именно на День взятия Бастилии. Воклен проехал этап на равных с Энриком Масом и отступил в общем зачете с 3 на 6 место, показав, что с восстановлением и большими горами у него, скорее всего, будут проблемы. Вполне вероятно, что Кевину удастся удержаться в топ-10 генеральной классификации, однако в понедельник стало очевидно, что с борьбой за подиум французские болельщики откровенно погорячились.

А вот кто может, как и Липовитц, в больших горах прорваться на вмешаться в борьбу за подиум, так это Феликс Галль. Австриец всегда считался чистым горняком, который даже на холмистых этапах чувствует себя крайне некомфортно. Капитан Decathlon Ag2r прогнозируемо слабо проехал разделку и терял время на панчерских этапах, однако поймал там не такое большое отставание, как можно было ожидать. Галль явно в хорошей форме, сопоставимой с Туром-2023. Поэтому вряд ли кто-то удивится, если в больших горах он будет даже третьим по силе гонщиком в пелотоне.

Опасной темной лошадкой является Оскар Онли. Талантливый британец из Picnic PostNL неплохо выглядел на холмах, никто не удивится, если и в больших горах он будет на таком же уровне. Онли выглядит вполне реальным претендентом на топ-5 общего зачета, однако его восстановление на трехнедельной дистанций все же под большим вопросом: глубокие кризисы в высоких горах не исключены.