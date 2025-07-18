Тур де Франс. Погачар выиграл горную разделку, провал Эвенепула

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем 13 этапа Тур де Франс-2025 – горной разделки на 11 км из Луданвьеля до Пейрагуда.

Маршрут 13 этапа Тур де Франс-2025 Letour.fr

Погачар на 36 секунды опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Visma Lease a Bike, закрепив свое лидерство в общем зачете. Топ-3 с отставанием в 1 минуту и 20 секунд замкнул соотечественник Погачара Примож Роглич из Red Bull Bora.

Главным неудачником дня стал Ремко Эвенепул, который финишировал лишь 11-м с отставанием в 2 минуты и 39 секунд. Под конец дистанции его прошел Вингегор, который стартовал на 2 минуты позже.

Для Погачара это вторая подряд и суммарно четвертая победа на нынешнем Туре. Вчера он выиграл горный этап в Отакаме.

Результаты 13 этапа:

Общий зачет:

В субботу, 19 июля, связка из трех подряд пиренейских этапов завершится 183-километровой дистанцией из По в Люшон-Супербаньер.