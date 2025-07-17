Тур де Франс. Погачар разгромил соперников на первом горном этапе
Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадея Погачар стал победителем 12 этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 17 июля, гонщики преодолели первый горный этап - 180 км из Оша до Отакама с перевалами Кот де Лабатмаль, Коль ду Сулор, Коль де Бордер и финальным подъёмом на Отакам – 13,5 км со средним градиентом в 7,8%.
Погачар атаковал от самого подножия Отакама, моментально сбросив с колеса всех соперников. В итоге ближайшему преследователю, датчанину Йонасу Вингегору из Visma Lease a Bike, он привез 2 минуты и 10 секунд. Топ-3 с отставанием в 2 минуты и 23 секунды замкнул немец Флориан Липовитц из Red Bull Bora.
Для Погачара это третья победа на нынешнем Туре и суммарно юбилейная, 20-я в карьере на "Большой петле". Действующий чемпион мира вернул себе желтую майку лидера общего зачета.
Результаты 12 этапа:
Общий зачет:
Вчера 11 этап выиграл Йонас Абрахамсен. В пятницу, 18 июля, в рамках 13 этапа гонщики преодолеют 11-километровую горную разделку из Луданвьеля до Пейрагуда.