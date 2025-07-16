Тур де Франс. Абрахамсен победил из отрыва, Погачар упал
Норвежский велогонщик команды UnoX Йонас Абрахамсен стал победителем 11 этапа Тур де Франс-2025, который отрывал программу второй недели супермногодневки. Сегодня, 15 июля, гонщики преодолели 156,8 км холмистой дистанции со стартом и финишем в Тулузе. На пути гонщиков встретились 4 подъема четвертой и один – третьей категории сложности.
В парном финишном спрнинте с отрыва Абрахамсен опередил швейцарца Мауро Шмида из Jayco AlUla. Топ-3 с отставанием в 7 секунд замкнул голландец Матье Ван дер Пул из Alpecin Deceuninck.
В пелотоне примерно за 6 км до финиша упал вице-лидер общего зачета, словенец Тадей Погачар из UAE Emirates. Он мгновенно поднялся и продолжил гонку. После падения Погачар проигрывал более 20 секунд, однако пелотон дождался словенца.
Желтую майку лидера общего зачета сохранил ирландец Бен Хили из EF Education. В понедельник, 14 июля, 10-й этап выиграл Саймон Йейтс.
Результаты 11 этапа:
Общий зачет:
Завтра, 17 июля, гонщики заедут в Пиренеи, их ждет первый высокогорный этап Тура-2025: 180 км из Оша до Отакама.