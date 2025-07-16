Тур де Франс. Абрахамсен победил из отрыва, Погачар упал

Норвежский велогонщик команды UnoX Йонас Абрахамсен стал победителем 11 этапа Тур де Франс-2025, который отрывал программу второй недели супермногодневки. Сегодня, 15 июля, гонщики преодолели 156,8 км холмистой дистанции со стартом и финишем в Тулузе. На пути гонщиков встретились 4 подъема четвертой и один – третьей категории сложности.

Маршрут 11 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

В парном финишном спрнинте с отрыва Абрахамсен опередил швейцарца Мауро Шмида из Jayco AlUla. Топ-3 с отставанием в 7 секунд замкнул голландец Матье Ван дер Пул из Alpecin Deceuninck.

JONAS ABRAHAMSEN TAKES UNO-X’S FIRST GRAND TOUR STAGE WIN! 🇳🇴🏆



What a thrilling finale to Stage 11 of the Tour de France 🫨 pic.twitter.com/VhmgdezObF — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2025

В пелотоне примерно за 6 км до финиша упал вице-лидер общего зачета, словенец Тадей Погачар из UAE Emirates. Он мгновенно поднялся и продолжил гонку. После падения Погачар проигрывал более 20 секунд, однако пелотон дождался словенца.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him.



💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l'attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Желтую майку лидера общего зачета сохранил ирландец Бен Хили из EF Education. В понедельник, 14 июля, 10-й этап выиграл Саймон Йейтс.

Результаты 11 этапа:

Общий зачет:

Завтра, 17 июля, гонщики заедут в Пиренеи, их ждет первый высокогорный этап Тура-2025: 180 км из Оша до Отакама.