Джошуа спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа считает, что обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) является фаворитом в реванше против Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Цитирует Джошуа Bussines Day.

"Мое ощущение таково: в начальных раундах это будет очень тяжелое сражение, но потом Усик снова одержит победу. Усик – первоклассный боец. Александр – один из лучших прямо сейчас, я считаю. Вот почему, по-моему, он победит", – рассказал Джошуа.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон сменил стратегию на второй поединок против Александра.