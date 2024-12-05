Есть два варианта: Богачук о ходе реванша между Усиком и Фьюри

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 KO) считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) является безоговорочным фаворитом реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Об этом Богачук рассказал в комментарии Fight Hype.

"В этом бою есть два варианта – победа Усика нокаутом или по очкам. Все зависит от готовности Тайсона к этому сражению. Если британец хорошо подготовится, то проиграет решением, но если плохо – его просто нокаутируют. Конечно, Усик победит", – сказал Богачук.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Ранее сообщалось, что Тайсон сменил стратегию на второй поединок против Александра.