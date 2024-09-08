Синнер разобрался с Фрицем в финале US Open-2024

Первая ракетка мира Янник Синнер (1) обыграл американца Тейлора Фрица (12) в финале мужского одиночного разряда US Open-2024.

Матч длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 6 из 12 брейк-пойнтов. У Фрица 10 эйсов, 4 двойные ошибки и только 2 использованы брейк-пойнта из 7-ми.

Это была третья встреча теннисистов, до этого в их активе было по одной победе.

Итальянец завоевал свой второй титул на турнирах Grand Slam. В начале сезона-2024 он победил на Australian Open. Также Синнер стал первым в истории итальянским теннисистом, выигравшим US Open.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, мужчины

Призовой фонд - 75 млн долларов

Финал, 8 сентября

Янник Синнер (Италия) - Тейлор Фриц (США) 6:3, 6:4, 7:5

JANNIK SINNER IS A TWO-TIME GRAND SLAM CHAMPION!! pic.twitter.com/E5VYumaSz6 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

Напомним, в конце августа 2024 года Синнер попал в допинговый скандал. Он избежал дисквалификации, несмотря на две положительные допинг-пробы.

На это отреагировал ряд спортсменов и организаций. В частности, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила , что она рада оправданию Синнера по допинговому делу.

А канадский теннисист украинского происхождения Денис Шаповалов считает, что решение ATP по поводу первой ракетки мира Янника Синнера является ярким примером двойных стандартов.