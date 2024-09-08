Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Синнер разобрался с Фрицем в финале US Open-2024

Олександр Булава — 8 сентября, 23:40
Синнер разобрался с Фрицем в финале US Open-2024
Яннік Сіннер
Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер (1) обыграл американца Тейлора Фрица (12) в финале мужского одиночного разряда US Open-2024.

Матч длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 6 из 12 брейк-пойнтов. У Фрица 10 эйсов, 4 двойные ошибки и только 2 использованы брейк-пойнта из 7-ми.

Это была третья встреча теннисистов, до этого в их активе было по одной победе.

Итальянец завоевал свой второй титул на турнирах Grand Slam. В начале сезона-2024 он победил на Australian Open. Также Синнер стал первым в истории итальянским теннисистом, выигравшим US Open.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, мужчины
Призовой фонд - 75 млн долларов
Финал, 8 сентября

Янник Синнер (Италия) - Тейлор Фриц (США) 6:3, 6:4, 7:5

Напомним, в конце августа 2024 года Синнер попал в допинговый скандал. Он избежал дисквалификации, несмотря на две положительные допинг-пробы.

На это отреагировал ряд спортсменов и организаций. В частности, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила , что она рада оправданию Синнера по допинговому делу.

А канадский теннисист украинского происхождения Денис Шаповалов считает, что решение ATP по поводу первой ракетки мира Янника Синнера является ярким примером двойных стандартов.

US Open великий теніс Яннік Сіннер US Open-2024

Яннік Сіннер

Синнер сыграет против Фритца в финале одиночного разряда US Open-2024
Определились финалисты US Open-2024
Cиннер рассказал, кто помог ему справиться с давлением из-за допинг-скандала
Тренер Синнера: Он просто оказался в неудобной ситуации, его вины здесь нет
Разные правила для разных игроков: Шаповалов отреагировал на оправдание Синнера

Последние новости