Ястремская не смогла навязать борьбу Гофф в третьем круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (32) потерпела поражение от третьей ракетки мира Коко Гофф в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос).

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из трех брейк-пойнтов.

Этот поединок стал вторым в очном Ястремском противостоянии — Гофф. В апреле теннисистки встречались на турнире WTA 1000 в Мадриде, где победу также праздновала американка .

Роланд Гаррос — Гранд-Слам

Париж, Франция , Грунт

Призовой фонд – $24,961,000

Третий круг, 31 мая

Коко Гофф (США) — Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:3

В следующем раунде соревнований Гофф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51).

Даяна продолжит выступления в Париже в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В первом круге Ястремска и Ангелина Калинина сыграют против американки Эйжи Мухаммад и представительницы Индонезии Альдилы Сутджаиди.