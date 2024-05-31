Ястремская не смогла навязать борьбу Гофф в третьем круге Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (32) потерпела поражение от третьей ракетки мира Коко Гофф в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос).
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из трех брейк-пойнтов.
Этот поединок стал вторым в очном Ястремском противостоянии — Гофф. В апреле теннисистки встречались на турнире WTA 1000 в Мадриде, где победу также праздновала американка .
Роланд Гаррос — Гранд-Слам
Париж, Франция , Грунт
Призовой фонд – $24,961,000
Третий круг, 31 мая
Париж, Франция , Грунт
Призовой фонд – $24,961,000
Третий круг, 31 мая
Коко Гофф (США) — Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:3
В следующем раунде соревнований Гофф встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (51).
Напомним, что в рамках второго круга Ролан Гаррос Ястремская уверенно разобралась с Ван Яфань, а Элина Свитолина на классе победила Диан Парри. Марта Костюк покинула турнир, уступив Донни Векич .Даяна продолжит выступления в Париже в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В первом круге Ястремска и Ангелина Калинина сыграют против американки Эйжи Мухаммад и представительницы Индонезии Альдилы Сутджаиди.