Элина Свитолина: Хочу обогнать Гаэля, а отметки в 100 побед можно достичь уже в этом сезоне

В четверг, 30 мая, украинка Элина Свитолина на главном корте спорткомплекса Ролан Гаррос отметила выход в третий круг. Как мы и предполагали в превью турнира, поединок с француженкой Диан Парри получился менее энергозатратным, чем стартовый – 6:4, 7:6 (7:3).

После совместной пресс-конференции Элина Свитолина в эксклюзивном порядке выделила время на флешинтервью журналисту Чемпиона Игорю Грачеву.

– Элина, первый круг на Сюзанн Лэнглен, второй – на Филипп Шатрие. Вот что значит быть женат на французе.

— Да-да (смеется), у нас здесь связки. Если серьезно, то мне действительно посчастливилось провести оба поединка под крышей, поскольку многим сейчас придется играть каждый день. В свою очередь я могу сконцентрироваться на восстановлении. Мое тело посылало мне тревожные сигналы в РГ и во время. Если с травмой лодыжки, которую я получила на US Open, удалось в конце концов справиться, то спина пока что ноет прилично.

— В такой ситуации вторая неделя турнира станет наградой или готова к максимальным претензиям?

— Не скажу, что мой предел - какая-то определенная стадия. Конечно, все может произойти, но мое настроение независимо от обстоятельств – самое смелое.

– Вы приехали на турнир без вашей дочери Скай?

– Она осталась дома с няней и мамой Гаэля. Мы решили не брать ее с собой на этот раз. Учитывая, мой недолгий заплыв на турнире в Риме, я рада, что могла компенсировать возникшую паузу таким долгое время вместе рядом со Скай.

— Она знает некоторые украинские слова?

— Ее украинский словарный запас, пока уступает английскому и французскому. И вот в этом плане нам с мамой надо догонять лингвистическую работу, проделанную родителями мужа.

— В ваших олимпийских планах без изменений – планируете ли летом вернуться на корты Ролан Гаррос?

— Да, участие в Олимпиаде – одна из моих приоритетных целей в сезоне.

— Вы всегда отличались четкостью постановки задач и их выполнения. Я обожаю разные реестры и хочу отметить, что после матча с Парри у вас 91(+1) победный матч на мейджорах. Понимаю, что чаще всего на подобные достижения игроки особо не обращают внимания. И все же – нет ли у вас соблазна пополнить элитный клуб «сотниц» в этом разрезе?

— Дело в том, что позавчера Гаэль одержал 122 победы на турнирах Grand Slam и стал самым успешным теннисистом Франции по этому показателю. Итак, отвечая на вопросы, мой соблазн распространяется не только на трехзначное число, но и на то, чтобы опередить мужчину. Кстати, теоретически открыть вторую сотню побед я могу уже в этом сезоне (смеется).

Игорь Грачев, для Чемпиона по Парижу