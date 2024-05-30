Ястремская: Подул ветер, резко потемнело. Сказала себе — рискуй, иначе снова вмешается дождь

Одесситка Даяна Ястремская провела матч второго круга против китаянки Яфань Вань на один день позже запланированного. Настроение турниру уперто портят дожди, не позволившие в среду завершить хотя бы один матч на кортах, не обладающих крышей. (Организаторы в полной мере компенсировали билеты болельщикам, поскольку дневная игровая сессия длилась менее двух часов.)

Что до матча, то Даяна проехалась танком по сопернице. На классе и даже без кредитов в виде мини-шансов – 6:2, 6:0. Причем уложилась в притирку – после реализованного матчбола снова пошел дождь, приостановив все матчи...

Журналист Чемпиона Игорь Грачев побеседовал с украинской теннисисткой сразу после матча.

— Даяна, глядя за ходом поединка, предположу, что вы планировали завершить его до начала дождя?

— Так и есть (смеется). Выходя на корт, поставила задачу справиться четко и быстро. Хотелось избежать остановок матчей и рваного темпа. Вчера был очень тяжелый день. Мы просидели в комплексе до вечера.

— То есть провели целый день на стадионе?

— По сути, да. До 17.00. Сначала я стояла в расписании вторым запуском. Утром размялась, переоделась и пошел дождь. И затем один перенос матча сменялся другим каждый час. Причем меня за это время передвинули на первый запуск в случае возобновления матчей. Я переложила ответственность за начало разминки на своего тренера, который следил за метеообстановкой. А сама прилегла минут на 20, но проснулась почти через полтора часа. День ожидаемо завершился отменой всех матчей...

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— Против китаянки Яфань Вань вы пытались действовать агрессивно, первым номером или максимально неудобно сопернице?

— Я посмотрела ее матч первого круга, ведь ранее с ней не то, что не играла, даже не тренировалась. Примерный план у меня сложился, но в основном все шло от своей игры. Причем толком я сегодня и не размялась. Отработать подачу и прием, например, не получилось. Сказала себе, будь, как будет, главное собранно действовать весь поединок, а не отрезками. Тем более риск очередного перерыва из-за дождя лишь увеличивался. В концовке уступаю 15:30 и чувствую – ветерок усиливается, резко темнеет из-за свинцовых туч. Стою на приеме и вместо того, чтобы концентрироваться куда отбивать, думаю – давай-давай скорее, сейчас же резко польет, рискуй! К счастью, риск оправдался – сразу после нашего финального розыгрыша пошел дождь.

— Далее по сетке – третья ракетка мира Коко Гауфф. На что нужно обратить в первую очередь?

— Мы с ней играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение вряд ли назовешь. Не знаю, что со мной случилось. Поймала небольшой заскок. Ничего не чувствовала – ни мяч, ни корта. Как ей успешно противостоять? Стили у нас далеко неодинаковые. Она больше использует топспины, контратакующая теннисистка. Я же стараюсь больше действовать в корте, плотно. Посмотрим, но точно будет любопытно. Никаких особенных ожиданий, буду работать по ситуации.

Даяна Ястремська на Ролан Гаррос

— Рядом с тобой твой личный тренер. В твоей команде произошли изменения после фантастического АО-2024?

— Да, со мной работает только Марцис Гарутс из Риги. Вместе мы уже около года, начиная с Майами Оупен. Ранее в команду входил также Эммануэль Гойсснер из Франции, с которым мы выступали в Австралии, но наше сотрудничество после мейджора завершилось.

— Логично спросить – почему после первого в карьере полуфинала «Шлема» ваши пути разошлись?

— Не смогли договориться. Хотя я очень хотела продолжить совместную работу. Одним из главных условий было его присутствие со мной на Шлемах и больших турнирах ВТА. Предварительно мы так и договаривались, но потом у него поменялись планы. Он мне сказал прямо: у него в приоритете личные проекты — развитие Академии.

— Прорыв на недавнем АО в вас что-то изменил?

— Я почти о нем не вспоминаю. Такое ощущение, будто он случился очень давно. Интересно, что между Мельбурном и Парижем я не показывала те результаты, на которые рассчитывала. Почти месяц ввобще просто выпал. Сначала заболела в Индиан-Уэллсе, потом перед Чарльстоном. Вернувшись в Ниццу, ничего не делала и полетела в Мадрид. Кроме кашля и насморка ничего оттуда не привезла. В Риме тоже находилась в болезненом состоянии. И вот только сейчас наконец-то хорошо себя чувствую.

— До АО-2024 я слишком серьезно на себя давила, а после — отпустила ситуацию. Сказала себе, пусть все будет так, как суждено. Главное — я здорова, а семья — жива и невредима.

Ігор ГРАЧОВ для Чемпiона з Парижа