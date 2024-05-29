Традиционно, ежегодно в конце мая начинается второй по счету теннисный турнир серии Grand Slam (Grand Slam tournaments - четыре крупнейших ежегодных турнира в современном теннисе) - Ролан Гаррос или Открытый чемпионат Франции. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в одиннадцатый раз участвует в самом престижном грунтовом чемпионате. составили еще пятеро представительниц Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Что такое Ролан Гаррос

Один из старейших и самых престижных теннисных турниров на планете, который впервые состоялся в 1891 году как однодневный национальный чемпионат. Назван в честь французского героя Первой мировой войны Ролан Гаррос - пионера французской авиации.

<Главный корт носит имя Филиппа Шатрие - экс-президента федерации тенниса Франции. Второй по значимости корт назван в честь Сюзан Ленглен - легендарной теннисистки, которая является рекордсменкой по добытым титулам.

<Среди мужчин чемпионом Ролан Гаррос наибольшее количество раз становился Рафаэль Надаль.

На Ролан Гаррос проводятся индивидуальные соревнования у мужчин и женщин, парные мужские и женские и в смешанном разряде.

Кроме взрослого турнира, параллельно проводится Юниорский Ролан Гаррос, который в свое время выигрывал украинский теннисист Андрей Медведев (1991) и Элина Свитолина (2010).

Где и когда проходит Ролан Гаррос

Первенство проходит в столице Франции Париже, начинается в последнее воскресенье мая и длится 2 недели. Турнир проходит на одноименном стадионе, на котором размещено 14 открытых кортов. Покрытие кортов грунтовое, точнее одной из его модификаций.

Несмотря на статус одного из самых известных стадионов мирового спорта, события Второй мировой войны наложили неприятный отпечаток на историю сооружения - нацисты его использовали как временный лагерь для пленных.

Турнирная сетка

В современном виде турнирная сетка, как у мужчин, так и у женщин насчитывает 128 участников. В парном разряде - 64. В миксте (смешанном) - 32. Проще говоря, участники и участницы одиночных разрядов начинают турнирный путь с 1/64 финала.

Разделяется на, так называемые, верхнюю и нижние части, вследствие чего и формируется расписание и календарь турнира. Представители верхней части играют в один день, нижней - на следующий. Пары первого круга определяет жеребьевка, далее теннисисты играют между собой согласно турнирной сетке.

<Также теннисисты получают согласно рейтингу номер посева. В индивидуальных соревнованиях - по 32 представителя одиночных турниров являются сеяными. Сеяные теннисисты не могут встретиться между собой до третьего круга.

<Женский финал Ролан Гаррос обычно происходит в субботу, мужской в воскресенье, последний день турнира.

Победители определяются в финальной игре

Правила Ролан Гаррос

Правила турнира соответствуют официальным теннисным правилам ITF (Международной теннисной федерации), ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов) и WTA (Женской теннисной федерации) и регулируются супервайзером турнира и судьями. Во время матчей главному судье на вышке помогают линейные арбитры. С учетом специфики грунтового покрытия теннисисты не могут использовать систему видеповторов Howk Aye.

На Ролан Гаррос, как и любом другом турнире Grand Slam, мужчиныики играют пятисетовые (один из соперников должен выиграть три сета. - ред.) матчи, женщины и парные разряды - трехсетовые.

Где смотреть финал онлайн

Официальным транслятором Ролан Гаррос являются телеканалы Евроспорт, которые входят в Discovery Communications Incorporated. Стоит отметить, что во время турнира количество телеканалов Евроспорт увеличивается до 8, которые ведут онлайн-трансляции поединков с разных кортов. В Украине прямая трансляция доступна в медиасервисе Мегого.

Сколько получает победитель

На 2024 год общий призовой фонд турнира составляет почти 50 млн евро - по 24 млн 800 тыс. у мужчин и женщин, куда учтены парные соревнования, микст и турнир.

Победители индивидуальных соревнований получат по 2 млн 300 тыс. евро. Финалисты - 1 150 000.

Чемпионы парных соревнований - по 590 тыс., финалисты - по 295 тыс. В миксте чемпион пополнит свой банковский 122 тыс..

Отметим, что участники первого круга (основной сетки) в индивидуальных турнирах получают по 16 тыс. долларов. Далее по возрастанию. В парных соревнованиях призовые начинают начисляться со стадии 1/32 финала.

Сколько очков в рейтинг получает победитель

Переможец всех взрослых турниров (мужской, женский и парный) получает 2000 рейтинговых очков. Финалисты мужских разрядов - 1200 очков, женских - 1300.

<Рейтинговые очки начинают начисляться с 1/64 финала для индивидуальных соревнований.