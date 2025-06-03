Свитолина – Швентек в четвертьфинале Ролан Гаррос: есть ли шансы против фаворитки?

На Ролан Гаррос 2025 начинаются решающие матчи. Очень приятно, что в этом году до них смогла добраться лучшая украинская теннисистка, Элина Свитолина. В четвертьфинале французского мэйджора ей придется противостоять действующей чемпионке соревнований, полячке Иге Швентек.

Много ли шансов у украинки против грозной соперницы?

Нынешний грунтовый сезон выдался для Свитолиной одним из лучших в карьере. Она помогла сборной Украины впервые в истории пробиться в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг своими двумя победами над представительницами Польши и Швейцарии.

Затем был триумф на турнире WTA 250 в Руане. На волне успеха Элина приехала на "тысячник" в Мадрид, где даже в лучшие годы не доходила дальше второго круга. Полуфинал в столице Испании стал настоящим откровением для украинских болельщиков.

Наконец, на любимом турнире в Риме, на котором Свитолина триумфовала дважды, она добралась до четвертьфинала.

Результаты, достойные уважения. Однако после Мадрида заметен был определенный спад в игре первой ракетки Украины. На испанском турнире наша теннисистка действовала легко и непринужденно, как в юные годы. В Италии уже обращала на себя внимание небольшая тяжесть на ногах. К некоторым мячам не удавалось успевать хорошо подходить, а это приводило либо к ошибкам, либо к возможности соперниц атаковать.

Неделя отдыха перед Ролан Гаррос выглядела крайне своевременной для того, чтобы немного отдохнуть и набраться сил и энергии перед главным грунтовым турниром сезона.

Элина Свитолина Getty images

Стартовый разгром в Париже турчанки Сонмез давал надежду, что Элине удалось перезарядить свои внутренние батарейки. Однако дальше начались неожиданные сложности.

Венгерка Бондар и американка Пера, которые никогда не хватали звезд с теннисного небосклона, дали настоящие бои первой ракетке Украины. В каждом из четырех сетов, сыгранных против этих соперниц, насчитывалось минимум 12 геймов. Тяжесть Свитолиной на ногах, чуть заметная в Риме, стала уже очевидной.

Встреча четвертого круга против прошлогодней финалистки соревнований, четвертой ракетки мира Жасмин Паолини, вызывала опасения за результат. И они не были напрасными. Первый сет остался за Паолини, а во второй партии она имела три матч-пойнта, которые Элина благодаря своему несокрушимому характеру смогла отыграть и в третьей партии дожала морально надломленную соперницу.

Впервые за ровно 150 матчей, проведенных на турнирах Grand Slam, Свитолина смогла выиграть поединок, где соперница имела хотя бы один матч-пойнт. Сейчас Элина имеет за два месяца 18 побед в грунтовом сезоне, и это ее лучший результат в карьере.

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С таким багажом первая ракетка Украины подходит к четвертьфиналу.

По другую сторону сетки будет находиться спортсменка, которая не просто является действующей чемпионкой Ролан Гаррос. Она выиграла три предыдущих французских мэйджора и имеет серию из 25 побед подряд на парижском грунте.

Больше в истории женского тенниса имеет только легендарная Крис Эверт – 29. Только американка делала это тогда, когда большинство читателей еще не родились. Так же, как и автор этих строк.

Значит ли это, что шансов у Элины нет?

Не значит. Ведь после прошлогоднего Ролан Гаррос Швентек не добыла до сих пор ни одного титула. А в этом сезоне даже не играла в финалах.

Ради подготовки к грунтовым турнирам Ига пропустила домашнюю квалификацию Кубка Билли Джин Кинг (за что ей отдельное спасибо от нашей сборной), однако такой ход особо не помог. В прошлом году полячка триумфовала на всех крупных турнирах на любимом покрытии, выиграв в Мадриде, Риме и Париже.

В текущем сезоне в столице Испании был разгром от Гофф в полуфинале, а чуть раньше – 0:6 в первой партии четвертьфинала от Киз. В Италии – того хуже – вылет в третьем круге от совершенно не грунтовой Коллинз, которую, кстати, Свитолина легко прошла в следующем матче.

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На Ролан Гаррос Швентек выглядит более уверенно. Правда, в первых трех кругах сложных соперниц у нее не было. Казахстанская москвичка Рыбакина в четвертом раунде стала единственной достойной оппозицией. Оппозицией, которая вполне могла оставить турнир без действующей чемпионки.

Однако полячка справилась, после 1:6 в первом сете показав качественный теннис. И теперь ей предстоит встреча со Свитолиной.

Букмекеры считают Швентек явной фавориткой, давая на нее коэффициент примерно 1,3. На украинку цифры почти втрое больше – 3,7.

Да, шансов у Элины, будем откровенны, не очень много. Однако, если удастся с самого старта поединка играть в не очень присущий украинке атакующий теннис, можно надеяться поставить соперницу в неприятное положение. Так, как это удавалось Киз, Гофф, а два дня назад и Рыбакиной. В защитной манере обыграть Швентек на грунте даже сейчас, в не лучшие дни ее карьеры, почти нереально.

Способна ли на такой теннис сейчас Свитолина? Хочется надеяться, что да. Ответ даст только игра.

Из четырех личных встреч между соперницами три выиграла Швентек. В последний раз она побеждала Элину в конце марта текущего года, в четвертом круге хардового турнира в Майами. Единственная победа Свитолиной произошла два года назад, в четвертьфинале Уимблдона. На грунте теннисистки играли однажды, четыре года назад в Риме, еще до рождения у украинки дочери Скай.

Четвертьфинальный матч между Элиной Свитолиной и Игой Швентек состоится 3 июня вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие, ориентировочно в 13:30 по киевскому времени.