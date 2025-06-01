Дальше – действующая чемпионка: Свитолина узнала соперницу по четвертьфиналу Ролан Гаррос

Польская теннисистка Ига Швентек (5) стала соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу Ролан Гаррос. Действующая чемпионка турнира в матче четвертого круга одолела казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину (11).

Поединок длился 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 1:6, 6:3, 7:5.

За матч Швентек 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и 4 брейка. Ее соперница выполнила 3 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и 4 брейка.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Призовой фонд: €28,176,000

Четвертый круг, 1 июня

Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) 1:6, 6:3, 7:5

Свитолина и Швентек встречались ранее четыре раза, три победы на счету полячки. Последний раз она выигрывала в четвертом круге "тысячника" в Майами в конце марта текущего года.

Поединок между Свитолиной и Швентек состоится во вторник, 3 июня. Час начала встречи станет известен позже.

Напомним, что Элина Свитолина оформила яркий камбэк в матче против итальянки Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос 2025.